Началась репатриация тел россиян, погибших в Хургаде

Генеральное консульство России в Египте заявило о начале процесса репатриации тел российских граждан, погибших в результате катастрофы батискафа в Хургаде. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подтвердили, что необходимые документы уже подготовлены и выданы.

Финансовые затраты на транспортировку тел, по словам представителей генконсульства, полностью покрываются страховыми компаниями.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий гостинице с одноименным названием, потерпел крушение 27 марта у берегов египетского курорта. Планировалось погружение на глубину 25 метров для осмотра 500-метрового кораллового рифа – экскурсия, как отмечается, была регулярной и проводилась на этом батискафе не впервые. На борту находились 45 российских туристов, среди которых были дети, а также члены экипажа. Инцидент произошел во время выполнения планового погружения.

Позже выяснилось, что батискаф затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом.

Ранее появились кадры, сделанные погибшей в Хургаде жительницей Выборга.