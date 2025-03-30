Капитан батискафа, затонувшего в Хургаде, заявил, что покинул его последним

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним

Капитан прогулочного батискафа, затонувшего у берегов египетской Хургады, покинул судно последним при нулевой видимости. Об этом сообщил египетский портал Al-Masry al-Youm со ссылкой на заявление моряка.

«Я был последним, кто вышел из батискафа после его затопления. Внутри ничего не было видно», — подчеркнул капитан.

Его адвокат заявил, что подзащитный неоднократно требовал от руководства провести технический осмотр судна и увеличить экипаж, но эти меры не были приняты.

Генпрокуратура провинции Красное Море отпустила капитана под подписку о невыезде.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Отмечается, что затонувший батискаф уже несколько лет работает и это было не первое погружение — он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Ранее появились данные о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах.