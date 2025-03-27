СК России завел уголовное дело после крушения батискафа в Египте

Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в акватории Красного моря в Египте. Об этом говорится в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По данному факту следователями... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель более двух человек. Отмечается, что по данному факту проводятся следственные действия.

В четверг, 27 марта, недалеко от Хургады затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки россиян пострадали, официально подтверждена смерть пяти человек. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».

Ранее в Минэкономразвития РФ назвали организатора экскурсии на батискафе в Хургаде.