В Генконсульстве России раскрыли подробности аварии с батискафом в Египте

Прогулочный батискаф «Синдбад» начал тонуть во время посадки пассажиров и быстро ушел под воду. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России Виктор Воропаев.

«Туристов доставили на платформу, к которой был пришвартован батискаф, началась посадка на него. Часть пассажиров уже разместилась внутри, часть оставалась на платформе, когда в салон начала заливаться вода», — поделился подробностями генконсул.

Очевидцы рассказали, что сначала подумали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на полтора метра, начали поспешно эвакуироваться.

Генконсулу удалось поговорить с одним из пассажиров. Тот рассказал, что вытолкнул членов семьи из тонущего батискафа, а сам уже выбирался из судна, когда вся кабина почти была затоплена.

По словам Воропаева, причины, по которым батискаф начал тонуть, сейчас выясняются.

ЧП произошло 27 марта в километре от берега египетского курорта Хургада. По предварительной версии, которую назвал Telegram-канал Baza, один из пилотов не справился с управлением и врезался в риф. В результате батискаф перевернулся, в салоне произошла разгерметизация.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело в связи со случившимся. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее сообщалось, что девочка осталась сиротой после крушения батискафа в Египте.