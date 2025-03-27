«Я бы не хотел умереть в тюрьме»: за что суд арестовал основателя «Русагро» Мошковича

Суд в Москве арестовал по делу о мошенничестве основателя «Русагро» Мошковича

Мещанский районный суд Москвы арестовал миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича. Ближайшие два месяца основатель холдинга «Русагро», выпускающего продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки» и «Слово мясника», проведет в СИЗО. Бизнесмен стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве — по версии следствия, он мог обмануть своего партнера при покупке компании «Солнечные продукты». Возможный ущерб оценили более чем в 30 млрд рублей.

Суд да арест

Защита Мошковича ходатайствовала об избрании ему более мягкой меры пресечения — например, домашнего ареста, запрета определенных действий или залога.

«Я бы не хотел умереть в тюрьме. У меня ишемическая болезнь. С 2022 года я являюсь санкционным лицом, самолета у меня нет», — заявил предприниматель.

«Прошу суд приобщить заявление компании «Русагро», которая готова внести залог в один млрд рублей за Мошковича», — заявил один из адвокатов бизнесмена.

Однако суд, рассмотрев материалы дела, решил отправить его в СИЗО.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Мошковича Вадима Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ, на срок один месяц 29 суток», — сообщили в суде.

По делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями проходит также бывший генеральный директор «Русагро» Максим Басов. В зале Мещанского районного суда он отказался признавать вину.

«Я бы не хотел отправляться в СИЗО. <...> Я содержу жену, дочь, помогаю родителям. Находясь в СИЗО, у меня такой возможности не будет, я считаю, что я невиновен, и буду доказывать это дальше», — заявил он.

Что известно о деле Мошковича

Основателя холдинга «Русагро» задержали 26 марта. В следственных действиях, которые провели практически одновременно в московских и белгородских офисах компании, задействовали сотрудников ФСБ и полицейских. Силовики изымали документы, телефоны и другие средства связи.

В офисах «Русагро» — обыски. Задержан основатель холдинга и экс-сенатор Вадим Мошкович В Москве задержали основателя холдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича... 26 марта 20:18

Кроме Басова и Мошковича, задержали и других руководителей «Русагро». Основателя компании и бывшего гендиректора доставили в здание следственного департамента МВД в Газетном переулке. Там им предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщил «Коммерсантъ».

По версии следствия, бизнесмен во время покупки компании «Солнечные продукты» мог обмануть своего партнера и причинить ему ущерб на 30 млрд рублей, уточнило издание. В ноябре 2018-го «Русагро» сообщила о выкупе права требований по кредитам, выданным Россельхозбанком «Солнечным продуктам». Сумма сделки составила 34,7 млрд. Кредиты холдинга были обеспечены активами компании (в том числе тремя масложировыми комбинатами в Москве, Саратове и Новосибирске, а также 650 тыс. га земель в Саратовской области).

В «Русагро» во время заключения сделки обещали, что основатель «Солнечных продуктов» Владислав Буров останется совладельцем компании и войдет в совет директоров. Однако, по словам самого Бурова, случился рейдерский захват его активов, в результате чего он потерял бизнес. В судах, отметил он, отстоять свою позицию не получилось, потому что его иски отклоняли по разным основаниям. Уголовное дело против Мошковича возбудили по заявлению Бурова.

«Потерпевшей стороной проходит некая компания, зарегистрированная на Кипре, который с 2022 года является недружественной для России страной», — заявил адвокат Мошковича Алексей Корягин.

В «Русагро» подтвердили проведение обысков и добавили, что это никак не связано с деятельностью компании.

«Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников <…> Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур», — рассказали там.

После задержания Мошковича акции компании резко упали. Только за первые полчаса на Московской бирже котировки потеряли 15%.