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Основателя «Русагро» и экс-сенатора Мошковича задержали в Москве

SHOT: в Москве задержан основатель «Русагро» и бывший сенатор Мошкович
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве задержан основатель агропромышленного холдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в офисах «Русагро» в Москве и в Белгороде в настоящее время проходят обыски. Ожидается, что сам Мошкович в ближайшее время будет допрошен. Официальных комментариев на данный момент не поступало.

В прошлом году СМИ опубликовали план по «установлению контроля» над ООО «ГК Агро-Белогорье» со стороны ООО «ГК Русагро». Первым пунктом там указана передача части принадлежащих «Русагро» долей агрохолдинга в доверительное управление Белгородской области.

Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году, компания стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. С 2006 год он занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — $2,3 млрд. В 2022 году попал под санкции стран Запада.

Ранее Делягин призвал правоохранителей обратить внимание на спор вокруг «Агро-Белогорье».

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