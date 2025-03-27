Бывший гендиректор «Русагро» не признал вину в мошенничестве

Бывший генеральный директор компании «Русагро» Максим Басов не признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

«Я бы не хотел отправляться в СИЗО. <...> Я содержу жену, дочь, помогаю родителям. Находясь в СИЗО, у меня такой возможности не будет, я считаю, что я не виновен и буду доказывать это дальше», — сказал Басов.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Вадима Мошковича задержали днем 26 марта. Источник сообщал, что ему и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, которую вменяют фигурантам, составляет около 1 млрд рублей.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее стало известно, кто является заявителем по делу Мошковича.