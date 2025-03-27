В «Русагро» добиваются освобождения основателя компании под залог в 1 млрд рублей

Холдинг «Русагро» предложил суду залог в размере одного миллиарда рублей за освобождение основателя компании Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

«Прошу суд приобщить заявление компании «Русагро», которая готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича», — заявил один из адвокатов бизнесмена.

Сам Мошкович не считает себя виновным в мошенничестве и в других преступлениях, в которых его обвиняют. Он выступает против ареста и заявил, что данные следствия о наличии у него личного самолета не соответствуют действительности. Мошкович подчеркнул, что находится под западными санкциями и скрываться не намерен. Бизнесмен попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

Следствие на суде заявило, что у Мошковича есть частный самолет, а также гражданство Израиля. Обвинение опасается, что бизнесмен может скрыться за границей у родственников, поэтому просит заключить его под стражу до 25 мая текущего года.

Вадима Мошковича задержали днем 26 марта. Ему и бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями. Сумма хищения, которую вменяют фигурантам, составляет около 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что уголовного дела против Мошковича добивался учредитель «Солнечных продуктов».