В офисах «Русагро» — обыски. Задержан основатель холдинга и экс-сенатор Вадим Мошкович

Основателя «Русагро» и экс-сенатора Мошковича задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержали основателя холдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, а также гендиректора компании Тимура Липатова. В офисах холдинга проводят следственные действия. В «Русагро» подтвердили факт проведения обысков, однако подчеркнули, что они «никак не связаны с текущей деятельностью компании», а руководство «находится на своих рабочих местах». С чем связано задержание миллиардера — в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Российского миллиардера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

По информации SHOT, в офисах агрохолдинга в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове проходят обыски.

Сам Мошкович доставлен на допрос.

Как передает «Интерфакс», вместе с бизнесменом задержаны еще несколько человек. Источник «Известий» утверждает, что на допросе вместе с Мошковичем находится и гендиректор «Русагро» Тимур Липатов.

«Мошковича и Липатова допрашивают по уголовному делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Их процессуальный статус неизвестен», — сообщил собеседник газеты.

С чем связано обвинение?

Агентство ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщило, что Мошкович задержан по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

При этом РБК со ссылкой на источник пишет, что миллиардера задержали еще 25 марта, следствие проверяет его на причастность к мошенническим схемам с земельными активами в Белгородской области.

«Разработка бизнесмена велась несколько месяцев, сотрудники ФСБ проводили в отношении него технические мероприятия», — сказал собеседник издания. По его словам, в деле могут появиться дополнительные эпизоды.

По данным источников «Коммерсантъ», в деле «говорится о предполагаемых криминальных действиях в составе организованной группы, которые привели к нанесению многомиллионного ущерба».

«Интерфакс» пишет, что Мошковича и еще несколько человек задержали по уголовному делу о «хищениях в компаниях, с которыми «Русагро» находился в деловых отношениях». В январе 2022 года Арбитражный суд Саратовской области арестовал активы «Русагро» и основных акционеров компании на 22 млрд рублей — в их числе были активы самого Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова.

Арест, отмечают «Ведомости», был произведен в рамках дела о банкротстве фирмы «Волжский терминал».

«Ситуация может вызвать вопросы»

Представители «Русагро» подтвердили, что в нескольких офисах компании 26 марта прошли обыски.

«Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», – подчеркивается в комментарии.

В «Русагро» сообщили, что продолжают свою деятельность в штатном режиме.

«Все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур. Руководство компании находится на своих рабочих местах», — заключили в компании.

На фоне обысков и задержаний акции «Русагро» потеряли более 20%, к 16:03 мск снизившись до 180,1 рубля, но позже немного выросли, так и не отыграв снижение.

Карьерный путь Мошковича

Мошкович занимается бизнесом с 1990-х годов, в 1995 году основал компанию, которая позже выросла в холдинг «Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006–2014 годах был членом Совета Федерации от Белгородской области.

Forbes оценивает состояние олигарха в $2,7 млрд. В списке богатейших миллиардеров он занимает 55-ю строчку. Помимо агробизнеса, Мошкович основал строительную компанию Level Group, работающую на московском рынке жилой и офисной недвижимости. Он также известен как основатель частной школы «Летово», открывшейся в 2018 году.

В 2022 году в отношении Мошковича были введены персональные санкции Евросоюза и некоторых отдельных государств.

«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов, ведущий производитель сахара, мяса и масел. Занимает 49-е место в списке Forbes «100 крупнейших компаний России» по чистой прибыли. Компания была основана в 1995 году.