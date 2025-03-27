Основатель «Русагро» Мошкович заявил о нежелании умирать в тюрьме

Задержанный основатель «Русагро» Вадим Мошкович заявил, что не хочет умереть в тюрьме. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

«Я бы не хотел умереть в тюрьме. У меня ишемическая болезнь. С 2022 года я являюсь санкционным лицом, самолета у меня нет», — заявил он.

Сейчас адвокат Мошковича требует его освобождения под домашний арест, однако бизнесмена подозревают в стремлении улететь от следствия за границу. У мужчины есть гражданство Израиля и недвижимость за рубежом, его дочь живет во Франции, а сын — на Кипре.

Мошковича обвиняют в мошенничестве при покупке холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше 30 млрд руб.

До этого сообщалось, что сам Мошкович не считает себя виновным в мошенничестве и в других преступлениях, в которых его обвиняют. Он выступает против ареста и заявил, что данные следствия о наличии у него личного самолета не соответствуют действительности. Мошкович подчеркнул, что находится под западными санкциями и скрываться не намерен. Бизнесмен попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом.

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