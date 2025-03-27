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Стало известно, кто является заявителем по делу Мошковича

ТАСС: заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Буров
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Евгений Биятов/РИА Новости

Уголовное дело в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича было возбуждено по заявлению бизнесмена Вадима Бурова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

«Потерпевшей стороной проходит некая компания, зарегистрированная на Кипре, который с 2022 года является недружественной для России страной», — заявил адвокат Мошковича Алексей Корягин.

Вадима Мошковича задержали днем 26 марта. Источник сообщал, что ему и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что сумма хищения, которую вменяют фигурантам, составляет около 1 млрд рублей.

Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. Бизнесмен также владеет строительной компанией «Level Group». С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее сообщалось, что «Русарго» просит отпустить Мошковича под залог в 1 млрд рублей.

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Дело основателя «Русагро»
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