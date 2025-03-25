«Пусть со своей водкой приходит»: чем займется Михаил Ефремов после выхода на свободу

«АиФ»: Ефремов за время в колонии мог заработать около 235 тыс. рублей

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в Москве, после условно-досрочного освобождения отправится в больницу для лечения, сообщил его адвокат Юрий Падалко. Он не стал говорить о дальнейших планах артиста, однако от потенциального сотрудничества с ним уже отказались в одном из крупных театров. Чем занимался заслуженный артист России в заключении и чем займется после — в материале «Газеты.Ru».

О планах на свободу

После выхода на свободу Михаил Ефремов прямиком отправится в Москву, рассказал адвокат Юрий Падалко. Он объяснил, что актеру необходимо срочно показаться врачам .

«Он собирается уезжать домой лечиться <…> Если ничего не изменится, то 9 апреля <…> Ему надо проходить лечение, потому что у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких», — заявил правозащитник.

Он объяснил, что решение суда об освобождении Ефремова можно обжаловать в течение 15 дней. Будут ли актера встречать родственники — неизвестно, уточнил адвокат. Зато ресторан «Маэстро» в белгородском городе Алексеевке готов принять актера после освобождения, сообщила сотрудница заведения.

«Да, конечно, пустили бы [Ефремова], почему бы и нет. Все же мы люди. Пусть даже со своей водкой приходит», — отметила она.

По ее словам, к ним в ресторан часто приходят отмечать освобождение бывшие сидельцы. На случай непредвиденных ситуаций в заведении установили кнопку тревожной сигнализации.

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А вот потенциальные работодатели Ефремова уже начали отказываться от сотрудничества с ним. Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что не намерен приглашать актера на работу.

«Я его совершенно не знаю, я вам честно скажу. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник» [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. Я все время думал: ну как же так, как так может быть? ДТП на Садовом кольце и гибель человека — это все звенья одной цепи, [следствие того,] как человек опускался», — объяснил он.

По словам Крока, в его театре «огромная своя прекрасная труппа», поэтому туда вообще никого не приглашают, «уж тем более [Ефремова]» .

Режиссер Алексей Учитель, напротив, обрадовался скорому выходу Ефремова на свободу.

«Очень хорошо, что Михаил возвращается. Конечно, ждем, и я уверен, что его будут очень много снимать, он будет очень востребован и в театре, и в кино, поэтому надеюсь на встречу с ним», — отметил он.

Чем Ефремов занимается в колонии

Отбывающий наказание актер работал, в месяц он получал около пяти тысяч рублей, заявила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата пять тысяч, примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», — предположила она.

Издание «АиФ» предположило, что за 4,5 года артист мог накопить за вычетом НДФЛ порядка 235 тысяч рублей.

За проведенное в неволе время актер освоил специальности оператора швейного оборудования второго разряда, подсобного рабочего второго разряда и электромонтера. В ходе заседания по условно-досрочному освобождению Ефремова стало известно, что он получал дисциплинарные взыскания за нарушения формы одежды и использование запрещенных предметов.

Дело Михаила Ефремова

Заслуженный артист России отбывал наказание за смертельное ДТП, которое устроил в Москве 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee под управлением Михаила Ефремова вылетел на встречку и врезался в автофургон Lada Granta, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров, работавший курьером. Мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, однако врачи не смогли спасти его.

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Ефремов не пострадал, в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя и следы запрещенных веществ. Позже он признался, что перед ДТП выпил бутылку водки, а также на постоянной основе употреблял наркотики. В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы, в октябре Мосгорсуд смягчил наказание до 7,5 года. Отбывать его артиста отправили в исправительную колонию №4 (ИК-4) в Белгородской области.

Ефремов подавал кассационную жалобу на приговор по своему делу, обращался в Верховный суд России, адвокаты просили заменить лишение свободы на принудительные работы. В марте прошлого года стало известно, что сын и жена погибшего Сергея Захарова не возражают против УДО актера. Прошение об этом 24 марта удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта.