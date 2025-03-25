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Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонии

Актер Ефремов заработал в колонии 235 тысяч рублей
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Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

Актер Михаил Ефремов, находясь в колонии, зарабатывал около 5 тысяч рублей в месяц. Такой информацией с Aif.ru поделилась член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата 5 тысяч, примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», — сказала собеседница издания.

Как подсчитали в Aif.ru, всего за 4,5 года пребывания в колонии, Михаил Ефремов мог накопить за вычетом НДФЛ порядка 235 тыс. рублей.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Руководству колонии он заявил, что болен. Кроме того, он говорил, что исправно работает каждый день, шьет форму для заключенных и выполняет план.

Также актер заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогал с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов». 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что актер Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии.

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Ефремов освобожден по УДО
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