Алексей Учитель заявил, что Ефремов будет востребован в кино после освобождения

Режиссер Алексей Учитель заявил, что надеется на встречу с Михаилом Ефремовым

Режиссер Алексей Учитель в беседе с изданием «Абзац» назвал хорошей новость об освобождении Михаила Ефремова по УДО.

Учитель заявил, что режиссеры ждут актера. Он уверен, что Ефремов будет очень востребован как в театре, так и в кино. Он понадеялся на встречу с ним.

Михаил Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. 24 марта актер должен получить и подписать решение суда о своем УДО.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

24 марта режиссер и сценарист Сергей Кальварский признался, что очень хочет поработать с Михаилом Ефремовым.

Кальварский отметил, что не может делиться подробностями картины. Он хочет снять сериал. На данный момент проект находится в стадии написания. Режиссер подготовил для Ефремова одну из главных ролей.

Против освобождения Ефремова по УДО выступила певица Виктория Цыганова. Она назвала тюрьму лучшим местом для Михаила.

Ранее Никита Ефремов выразил соболезнования родным Захарова после одобрения УДО отца.