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Стало известно о первых действиях Ефремова после выхода по УДО

Адвокаты Падалко: Ефремов сразу отправится на лечение болезни легких после УДО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения (УДО) из колонии сразу отправится в Москву для лечения хронической болезни легких. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат Ефремова Юрий Падалко.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

«Он собирается уезжать домой лечиться. Если ничего не изменится, то 9 апреля. Ему надо проходить лечение, потому что у него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких», — заявил он.

По словам адвоката, обжаловать освобождение актера после решения суда можно в течение 15 дней. О том, будут ли родственники встречать Ефремова, неизвестно.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее нарколог прокомментировал заявления Ефремова об отказе от алкоголя.

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