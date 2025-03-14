14 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 марта отмечают Всемирный день сна, который служит напоминанием о том, что хороший отдых — это не роскошь, а необходимость. Международный день числа пи дает повод пересчитать знаки после запятой, а древнеславянский Oвceнь малый — еще раз отметить Новый год. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 14 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 марта

Всемирный день сна

Этот праздник — идеальный повод немного дольше понежиться в постели. Всемирный день сна был учрежден в 2008 году Всемирной ассоциацией медицины сна, чтобы привлечь внимание к проблемам бессонницы, храпа, апноэ и других нарушений. Сон — один из главных факторов хорошего самочувствия, а его нехватка приводит к ухудшению памяти, ослаблению иммунитета и даже сокращению жизни. Еще древние философы, включая Аристотеля и Гиппократа, пытались разгадать тайны сна, но только в XX веке наука получила инструменты для его полноценного изучения. Сегодня врачи напоминают, что важен не только сам факт сна, но и его качество. В этот день в разных странах проходят лекции, конференции и флешмобы, напоминающие о важности полноценного отдыха.

Международный день числа пи

Один из самых необычных праздников, посвященных математике, отмечается 14 марта, потому что в американской системе записи дат (3.14) он совпадает с первыми цифрами числа π. Дата стала неофициальным праздником математиков и всех, кто неравнодушен к науке. Первую вечеринку в честь числа пи устроил физик Ларри Шоу в Научном музее Сан-Франциско еще в 1988 году. На Западе этот день отмечают соревнованиями по запоминанию максимального количества знаков числа пи после запятой, математическими конкурсами, а также поеданием пирогов, ведь по-английски «пай» (pie, пирог) и «пи» (pi) звучат похоже.

close Ларри Шоу, основатель мeждунapoдного дня чиcлa «Пи» Wikimedia Commons

Международный день рек

Этот день напоминает, что вода — один из самых ценных ресурсов на Земле, а реки — источники жизни для миллионов людей и животных. Праздник появился в 1997 году по инициативе экологических организаций, которые борются против разрушения водных экосистем, строительства дамб и загрязнения вод. Сегодня Международный день рек призывает к разумному использованию водных ресурсов, сохранению природы и ответственности за состояние окружающей среды. В этот день проводятся акции по очистке водоемов, экологические уроки и просветительские кампании.

День мимозы

Мимоза (точнее, серебристая акация — именно ее в быту обычно называют мимозой) — это один из первых весенних цветков, который символизирует возвращение тепла и солнца. В России она прочно ассоциируется с 8 Марта, однако не во всем мире это так. Во многих странах День мимозы — отдельный неофициальный праздник, который знаменует обновление природы и окончание зимы.

Какие праздники отмечаются 14 марта в других странах

День картофельных чипсов — CШA. Этот день отмечают в честь их случайного изобретения в 1853 году поваром Джорджем Крамом. Говорят, он сделал их в знак протеста — один из клиентов ресторана жаловался, что картофель нарезан слишком толсто. Тогда Крам нарезал его ультратонко, обжарил и подал в качестве блюда, которое неожиданно стало хитом.

День лета — Албания. Албанцы верят, что именно 14 марта зима окончательно отступает, и весна берет верх. Этот древний праздник, восходящий к культуре иллирийцев, с 2004 года имеет в Албании официальный статус. В этот день устраивают веселые шествия и народные гуляния, в качестве угощения готовят особые сладости, а дети получают подарки.

close Liu Lihang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бeлый дeнь — Япoния, Кopeя, Тaйвaнь, Вьeтнaм. Этот праздник возник в Японии в 1978 году как ответ на День святого Валентина. В Японии девушки традиционно дарят шоколад мужчинам 14 февраля, а Белый день — это момент, когда мужчины должны сделать ответный подарок. Символ праздника — белый шоколад, зефир и другие сладости. В последние годы праздник распространился за пределы Японии, став популярным и в других странах Азии.

Пpaздник вecны Χoли — Индия. Один из самых ярких и красочных праздников Индии, символизирующий победу добра над злом и приход весны. Согласно легенде, праздник связан с победой бога Вишну над злой демоницей Холикой. Главное развлечение дня — обсыпание друг друга цветными красками, которые символизируют радость, счастье и единство. В этот день люди прощают друг другу обиды, веселятся и желают друг другу счастья.

close Shaukat Ahmed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Церковные праздники 14 марта

День православной книги

Этот праздник отмечают с 2010 года. Он приурочен к выходу первой печатной книги на русском языке — «Апостола» Ивана Федорова в 1564 году. Он подчеркивает важность духовной литературы, которая на протяжении веков формировала культуру. В этот день в храмах проводят лекции, выставки и чтения православных книг.

Дeнь пaмяти cвятoй мучeницы Aнтoнины Никeйcкoй

Антонина жила в III веке в городе Никее и была христианкой во времена гонений. Она отказалась приносить жертвы языческим богам, за что подверглась жестоким пыткам и была казнена. Сегодня церковь чтит ее как символ преданности вере.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeницы Евдoкии Илиoпoльcкoй

Преподобномученица Евдокия Илиопольская жила в I–II веках в Финикии, в городе Илиополе (ныне территория Ливана). По преданию, в юности она вела греховную жизнь, обладая несметными богатствами и красотой, но однажды услышала проповедь монаха Германа, который рассказал ей о христианском учении и о том, что душа бессмертна. Пораженная этими словами, Евдокия раскаялась, крестилась, раздала все свое имущество бедным и ушла в монастырь, где вела строгую аскетическую жизнь.

Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Нecтopa и Тpивимия Пaмфилийcкиx

Святые мученики Нестор и Тривимий жили в III веке в Памфилии (территория современной Турции) и стали жертвами гонений на христиан во времена правления римского императора Декия. Этот период вошел в историю как одно из самых жестоких гонений, когда тысячи христиан были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены за отказ приносить жертвы римским богам. Нестор и Тривимий были благочестивыми христианами и проповедовали веру среди местных жителей, за что их схватили римские власти.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 14 марта

Oвceнь малый (дpeвнecлaвянcкий Нoвый гoд)

Овсень малый — это древний славянский праздник, связанный с наступлением тепла и пробуждением земли. В этот день крестьяне встречали начало нового года, обращались к богам плодородия, зазывали весну и готовились к началу полевых работ. Славяне устраивали обряды, пекли особые ритуальные хлебцы и загадывали, каким будет грядущий год.

Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха

Название «Свистунья» указывает на частые сильные ветры, которые дуют в это время года, знаменуя борьбу зимы с весной. Люди прислушивались к этим ветрам: если слышался свист, считалось, что стужа еще долго не отступит, а если день был тихим — весна придет рано. Считалось, что на Евдокию солнце начинает «плющить» снег, отсюда и второе название — «Авдотья Плющиха». В это время начинался активный процесс таяния снега, он становился рыхлым, появлялись первые проталины, а реки готовились к ледоходу. Крестьяне верили, что этот день показывает, какой будет весна и даже весь год: если он теплый и солнечный — ждите урожайного лета, если холодный и снежный — весна будет затяжной.

Приметы

Ветер сильный — к дождливому лету.

Ясная погода — к раннему потеплению.

Облака низкие — к ненастью.

Кошки скребут пол — к похолоданию.

Если снег тает быстро — год будет урожайным.

Какие исторические события произошли 14 марта

1044 год — в Новгороде началось строительство кремля, который стал одним из старейших в России.

1489 год — Венеция официально выкупила Кипр у королевы Екатерины Корнаро, превратив остров в свою колонию и важный торговый центр.

1730 год — утвердили герб Санкт-Петербурга, на котором изображены два якоря, символизирующие морскую и речную торговлю города.

1794 год — американский изобретатель Эли Уитни получил патент на хлопкоочистительную машину, что впоследствии приведет к индустриальному буму в США.

1839 год — Британский ученый Джон Гершель впервые использовал термин «фотография», заложив основу для будущего искусства съемки.

1917 год — Временный комитет Государственной думы России получил официальное признание от Великобритании и Франции, что фактически узаконило новый порядок власти после Февральской революции.

1920 год — в Москве началось строительство Шуховской башни — одного из самых выдающихся инженерных сооружений того времени.

1930 год — 11-летняя британская школьница Венеция Берни предложила назвать новую открытую планету «Плутон».

1939 год — Германия начала оккупацию Чехословакии — еще один шаг на пути ко Второй мировой войне.

1944 год — во время Второй мировой войны ликвидировали Краковское гетто — одно из крупнейших мест массового уничтожения евреев в Польше.

1954 год — завершилось строительство Кольцевой линии Московского метрополитена, которая соединила все районы столицы.

1982 год — легендарная рок-группа Metallica дала первый концерт в Анахайме (Калифорния), начав путь к мировой славе.

1990 год — из Конституции СССР исключили статью 6 о руководящей роли КПСС, что стало важным фактором на пути к распаду Советского Союза.

Дни рождения и юбилеи 14 марта

1681 год — родился Георг Филипп Телеман, немецкий композитор и дирижер, чьи произведения оказали влияние на развитие барочной музыки.

1709 год — родился Габриэль Бонно де Мабли, французский философ и утопист, идеи которого повлияли на развитие социалистических теорий.

1794 год — родился Юзеф Бем, польский полководец, участник восстаний против Российской империи, герой Венгерской революции 1848 года.

1804 год — родился Иоганн Штраус (отец), австрийский композитор и дирижер, автор известных вальсов и полек.

1835 год — родился Джованни Вирджинио Скиапарелли, итальянский астроном, который первым описал «каналы» на Марсе, что породило легенды о внеземной жизни.

1854 год — родился Пауль Эрлих, немецкий врач и биохимик, лауреат Нобелевской премии, внесший вклад в разработку химиотерапии и иммунологии.

1879 год — родился Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии и один из величайших ученых XX века.

1908 год — родился Николай Раков, советский композитор и пианист, народный артист СССР, автор симфонических произведений.

Кто отмечает день рождения

93 года исполняется Наине Ельциной, вдове первого президента России Бориса Ельцина, долгие годы остававшейся в тени политической жизни страны.

92 года исполняется Куинси Джонсу, американскому композитору и продюсеру, который работал с Майклом Джексоном и получил более 20 премий «Грэмми».

92 года исполняется Майклу Кейну, британскому актеру, обладателю двух «Оскаров» и звезде культовых фильмов «Грязные, грязные деньги», «Темный рыцарь».

77 лет исполняется Билли Кристалу, американскому актеру, комику и режиссеру, известному по фильму «Когда Гарри встретил Салли».

70 лет исполняется Алексею Пажитнову, советскому и американскому программисту, создателю легендарной игры «Тетрис».

46 лет исполняется Павлу Воле, российскому комику и телеведущему, одному из самых известных резидентов Comedy Club.

45 лет исполняется Нелли Уваровой, актрисе, исполнительнице главной роли в сериале «Не родись красивой».

37 лет исполняется Саше Грей, американской порноактрисе, одной из самых известных представительниц индустрии «фильмов для взрослых».