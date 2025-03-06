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6 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 6 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
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Николай Хижняк/РИА Новости
6 марта свой профессиональный праздник отмечают стоматологи по всему миру. В России празднуют День гурмана — повод зайти в ресторан или приготовить дома что-то необычное и изысканное. В швейцарском Берне устраивают карнавал и будят от спячки медведя. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 6 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 марта Какие праздники отмечаются 6 марта в других странах Церковные праздники 6 марта Народные праздники и приметы 6 марта Какие исторические события произошли 6 марта Дни рождения и юбилеи 6 марта

Праздники в России и мире 6 марта

  • Международный день зубного врача

6 марта свой профессиональный праздник отмечают стоматологи. Изначально он был учрежден в США, откуда распространился по всему миру. Дата праздника связана с появлением одного из важнейших стоматологических инструментов — бормашины. Изобрел ее стоматолог из Вашингтона Джон Гринвуд 6 марта 1790 года. Изначально инструмент был очень большим и тяжелым, а работал от колеса прялки. Первая электрическая бормашина появилась больше века спустя. В России активное развитие стоматологии началось при Петре I. Кстати, русский царь лично изучал эту профессию в Европе и отрабатывал свои навыки на придворных.

  • Всемирный день борьбы с глаукомой

Памятная дата учреждена в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов, страдающих этим заболеванием. Глаукома (в переводе с греческого — синее помутнение глаза) — это тяжелое нарушение зрения. Свое название оно получило из-за окраски, которую приобретает неподвижный зрачок в самой тяжелой стадии заболевания. Недуг приводит к слепоте, если болезнь вовремя не вылечена. Предупредить ее развитие помогает своевременная диагностика.

  • День создания отрядов ЮИД

6 марта отмечается День создания отрядов ЮИД — Юных инспекторов движения. Эта общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения была создана в 1973 году. Ее цель — привить детям навыки безопасности на дороге. А еще ЮИД — это школа подготовки кадров для транспортной сферы и ГАИ. Очень многие ребята из отрядов впоследствии идут работать в органы Госавтоинспекции.

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Павел Бедняков/РИА Новости

  • Всероссийский день гурмана

6 марта свой неофициальный праздник отмечают ценители изысканной кухни. Этот день — отличный повод прокачать свои кулинарные навыки дома или на мастер-классе, устроить пир для любимых или собраться в ресторане вместе с друзьями. День гурмана традиционно с размахом отмечают в крымском Судаке. Рестораны города состязаются в приготовлении самых вкусных блюд.

  • Всемирный день платья

Мировая история этого наряда насчитывает бессчетное множество силуэтов, фасонов и форм. В России этот предмет гардероба появился в XVI–XVII веках. До этого свои позиции крепко удерживал знаменитый русский сарафан. Сегодня День платья отмечается в разных странах мира показами мод и запусками новых коллекций.

Какие праздники отмечаются 6 марта в других странах

  • США — Национальный день замороженных пищевых продуктов. Именно в этот день в 1930 году в Спрингфилде впервые начали продавать замороженные продукты. Сегодня замороженные овощи, ягоды, полуфабрикаты, мясо и рыбу можно встретить в большинстве магазинов по всему миру.

  • Швейцария — Бернский карнавал. Это третий по величине карнавал в Швейцарии. Он посвящен проводам зимы и всегда начинается в четверг, после Пепельной среды. Считается, что от шума мероприятия в лесу просыпается от спячки медведь. Этот зверь сегодня — символ праздника. Карнавал начинается с его символического освобождения. Самих медведей изображают ряженые. После этого процессии музыкантов и актеров отправляются с шествием по улицам города. Длится карнавал три дня.

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Kitty Bern/Shutterstock/FOTODOM

  • США — День печенья «Орео». Одно из любимых лакомств детей и взрослых по всему миру начали производить в США в 1912 году. Сэндвич-печенье состоит из двух шоколадных пластинок со сладкой кремовой начинкой. Продукт оказался настолько успешным, что сегодня на основе «Орео» придумывают десерты и сладкие напитки в кафе и ресторанах.

Церковные праздники 6 марта

  • День памяти Козельщанской иконы Божией Матери

Православная церковь почитает Козельщанскую икону Божией Матери как чудотворную. История прославления этой иконы связана с дворянским родом Капнистов, владевшим имением в селе Козельщина Полтавской губернии. В 1880 году икона даровала исцеление Марии — дочери графа Владимира Капниста. Девочка страдала от искривления и вывихов суставов, была полностью обездвижена. Врачи оказались не в силах помочь ей. Считается, что Марию исцелила пламенная молитва перед иконой. Впоследствии образ был перенесен в специально построенную часовню. За исцелением к Козельщанской иконе Божией Матери обращаются и сегодня.

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Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 6 марта

  • Тимофей Весновей

Этот народный праздник назван в честь преподобного Тимофея, который жил в Малой Азии в VIII веке. Всю жизнь святой был верен обету, который дал себе еще в юности — никогда не смотреть на женское лицо. Считалось, что Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов. На Руси верили, что в этот день зима отступает окончательно и настоящее весеннее тепло не за горами. «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна», — говорили в народе.

  • Приметы

В этот день было принято наблюдать за погодой на улице и строить прогнозы.

Если 6 марта — погожий, солнечный день, такой же будет и вся весна.

Набухли почки на деревьях — скоро придет стабильное тепло.

Если сосульки на крышах не тают — ждать еще одной волны похолодания.

Перелетные птицы вернулись — к обильному урожаю.

Какие исторические события произошли 6 марта

  • 1521 год — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.
  • 1853 год — в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».
  • 1857 год — Верховный суд США отказал рабам в праве называться гражданами и постановил, что они лишь имущество.
  • 1869 годДмитрий Менделеев представил периодическую систему химических элементов Русскому химическому обществу.
  • 1882 годСербия провозглашена королевством.
  • 1899 год — немецкий химик Феликс Хоффманн запатентовал аспирин.
  • 1900 год — в Сан-Франциско обнаружили первую жертву бубонной чумы, давшей старт эпидемии.
  • 1902 годМаксим Горький избран в почетные академики Императорской Академии наук по разряду изящной словесности.
  • 1902 год — основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).
  • 1925 год — опубликован первый номер газеты «Пионерская правда».
  • 1970 год — в Англии вышел последний сингл группы the Beatles «Let It Be».
  • 1983 год — стартовали продажи Motorola — первого коммерчески успешного сотового телефона.
  • 1985 год — американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса.
  • 2018 год — Ан-26 российских ВВС разбился при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии, погибли 39 человек.

Дни рождения и юбилеи 6 марта

  • 1475 год — родился Микеланджело, итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Высокого Возрождения.
  • 1619 год — родился Савиньен Сирано де Бержерак, французский прозаик, сатирик и драматург, мыслитель-вольнодумец.
  • 1724 год — родился Генри Лоуренс, один из отцов-основателей США и участник Войны за независимость.
  • 1802 год — родился Андрей Штакеншнейдер, российский архитектор.
  • 1815 год — родился Петр Ершов, русский поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конек-Горбунок».
  • 1835 год — родилась Мария Ульянова, мать российского революционера Владимира Ленина.
  • 1870 год — родился Оскар Штраус, австрийский композитор.
  • 1886 год — родилась Надежда Обухова, оперная певица, народная артистка СССР.
  • 1887 год — родился Константин Скоробогатов, актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист.
  • 1923 год — родился Уэс Монтгомери, американский джазовый гитарист.
  • 1926 год — родился Анджей Вайда, польский режиссер, классик европейского авторского кино.
  • 1927 год — родился Габриель Гарсиа Маркес, колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
  • 1929 год — родился Фазиль Искандер, русский, советский и абхазский писатель-прозаик, поэт, сценарист, журналист, общественный деятель.
  • 1934 год — родился Михаил Жванецкий, советский и российский писатель-сатирик.
  • 1972 год — родился Василий Уткин, российский спортивный журналист и телекомментатор.

Кто отмечает дни рождения

  • 88 лет исполняется Валентине Терешковой, первой в мире женщине-космонавту.
  • 56 лет исполняется Татьяне Булановой, советской и российской поп-певице, заслуженной артистке РФ.
  • 53 года исполняется Шакилу О'Нилу, американскому баскетболисту, рэп-исполнителю, актеру, олимпийскому чемпиону.
  • 48 лет исполняется Сергею Бурунову, российский актеру театра, кино, пародисту, телеведущему.

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