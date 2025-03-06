6 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

6 марта свой профессиональный праздник отмечают стоматологи по всему миру. В России празднуют День гурмана — повод зайти в ресторан или приготовить дома что-то необычное и изысканное. В швейцарском Берне устраивают карнавал и будят от спячки медведя. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 6 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 марта

Международный день зубного врача

6 марта свой профессиональный праздник отмечают стоматологи. Изначально он был учрежден в США, откуда распространился по всему миру. Дата праздника связана с появлением одного из важнейших стоматологических инструментов — бормашины. Изобрел ее стоматолог из Вашингтона Джон Гринвуд 6 марта 1790 года. Изначально инструмент был очень большим и тяжелым, а работал от колеса прялки. Первая электрическая бормашина появилась больше века спустя. В России активное развитие стоматологии началось при Петре I. Кстати, русский царь лично изучал эту профессию в Европе и отрабатывал свои навыки на придворных.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Памятная дата учреждена в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов, страдающих этим заболеванием. Глаукома (в переводе с греческого — синее помутнение глаза) — это тяжелое нарушение зрения. Свое название оно получило из-за окраски, которую приобретает неподвижный зрачок в самой тяжелой стадии заболевания. Недуг приводит к слепоте, если болезнь вовремя не вылечена. Предупредить ее развитие помогает своевременная диагностика.

День создания отрядов ЮИД

6 марта отмечается День создания отрядов ЮИД — Юных инспекторов движения. Эта общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения была создана в 1973 году. Ее цель — привить детям навыки безопасности на дороге. А еще ЮИД — это школа подготовки кадров для транспортной сферы и ГАИ. Очень многие ребята из отрядов впоследствии идут работать в органы Госавтоинспекции.

close Павел Бедняков/РИА Новости

Всероссийский день гурмана

6 марта свой неофициальный праздник отмечают ценители изысканной кухни. Этот день — отличный повод прокачать свои кулинарные навыки дома или на мастер-классе, устроить пир для любимых или собраться в ресторане вместе с друзьями. День гурмана традиционно с размахом отмечают в крымском Судаке. Рестораны города состязаются в приготовлении самых вкусных блюд.

Всемирный день платья

Мировая история этого наряда насчитывает бессчетное множество силуэтов, фасонов и форм. В России этот предмет гардероба появился в XVI–XVII веках. До этого свои позиции крепко удерживал знаменитый русский сарафан. Сегодня День платья отмечается в разных странах мира показами мод и запусками новых коллекций.

Какие праздники отмечаются 6 марта в других странах

США — Национальный день замороженных пищевых продуктов. Именно в этот день в 1930 году в Спрингфилде впервые начали продавать замороженные продукты. Сегодня замороженные овощи, ягоды, полуфабрикаты, мясо и рыбу можно встретить в большинстве магазинов по всему миру.

Швейцария — Бернский карнавал. Это третий по величине карнавал в Швейцарии. Он посвящен проводам зимы и всегда начинается в четверг, после Пепельной среды. Считается, что от шума мероприятия в лесу просыпается от спячки медведь. Этот зверь сегодня — символ праздника. Карнавал начинается с его символического освобождения. Самих медведей изображают ряженые. После этого процессии музыкантов и актеров отправляются с шествием по улицам города. Длится карнавал три дня.

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США — День печенья «Орео». Одно из любимых лакомств детей и взрослых по всему миру начали производить в США в 1912 году. Сэндвич-печенье состоит из двух шоколадных пластинок со сладкой кремовой начинкой. Продукт оказался настолько успешным, что сегодня на основе «Орео» придумывают десерты и сладкие напитки в кафе и ресторанах.

Церковные праздники 6 марта

День памяти Козельщанской иконы Божией Матери

Православная церковь почитает Козельщанскую икону Божией Матери как чудотворную. История прославления этой иконы связана с дворянским родом Капнистов, владевшим имением в селе Козельщина Полтавской губернии. В 1880 году икона даровала исцеление Марии — дочери графа Владимира Капниста. Девочка страдала от искривления и вывихов суставов, была полностью обездвижена. Врачи оказались не в силах помочь ей. Считается, что Марию исцелила пламенная молитва перед иконой. Впоследствии образ был перенесен в специально построенную часовню. За исцелением к Козельщанской иконе Божией Матери обращаются и сегодня.

6 марта Русская православная церковь также чтит память * святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского;

* святителя Георгия, епископа Амастридского;

* священномучеников Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория Хлебунова, пресвитеров, священномучеников Константина Пятикрестовского, пресвитера, Павла Широкогорова, диакона, мученицы Ольги Кошелевой.



6 марта Католическая церковь также чтит память



* Хродеганга, епископа Меца;

* святой Колетт;

* Фридолина Зекингенского;

* святых монахинь Кинебурги, Кинесвиды и Тиббы;

* Маркиана из Тортоны;

* блаженного Олегара.

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Народные праздники и приметы 6 марта

Тимофей Весновей

Этот народный праздник назван в честь преподобного Тимофея, который жил в Малой Азии в VIII веке. Всю жизнь святой был верен обету, который дал себе еще в юности — никогда не смотреть на женское лицо. Считалось, что Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов. На Руси верили, что в этот день зима отступает окончательно и настоящее весеннее тепло не за горами. «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна», — говорили в народе.

Приметы

В этот день было принято наблюдать за погодой на улице и строить прогнозы.

Если 6 марта — погожий, солнечный день, такой же будет и вся весна.

Набухли почки на деревьях — скоро придет стабильное тепло.

Если сосульки на крышах не тают — ждать еще одной волны похолодания.

Перелетные птицы вернулись — к обильному урожаю.

Какие исторические события произошли 6 марта

1521 год — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.



— Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам. 1853 год — в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата».



— в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата». 1857 год — Верховный суд США отказал рабам в праве называться гражданами и постановил, что они лишь имущество.



— Верховный суд США отказал рабам в праве называться гражданами и постановил, что они лишь имущество. 1869 год — Дмитрий Менделеев представил периодическую систему химических элементов Русскому химическому обществу.



— Дмитрий Менделеев представил периодическую систему химических элементов Русскому химическому обществу. 1882 год — Сербия провозглашена королевством.



— Сербия провозглашена королевством. 1899 год — немецкий химик Феликс Хоффманн запатентовал аспирин.



— немецкий химик Феликс Хоффманн запатентовал аспирин. 1900 год — в Сан-Франциско обнаружили первую жертву бубонной чумы, давшей старт эпидемии.



— в Сан-Франциско обнаружили первую жертву бубонной чумы, давшей старт эпидемии. 1902 год — Максим Горький избран в почетные академики Императорской Академии наук по разряду изящной словесности.



— Максим Горький избран в почетные академики Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. 1902 год — основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид).



— основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид). 1925 год — опубликован первый номер газеты «Пионерская правда».



— опубликован первый номер газеты «Пионерская правда». 1970 год — в Англии вышел последний сингл группы the Beatles «Let It Be».



— в Англии вышел последний сингл группы the Beatles «Let It Be». 1983 год — стартовали продажи Motorola — первого коммерчески успешного сотового телефона.



— стартовали продажи Motorola — первого коммерчески успешного сотового телефона. 1985 год — американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса.



— американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса. 2018 год — Ан-26 российских ВВС разбился при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии, погибли 39 человек.

Дни рождения и юбилеи 6 марта

1475 год — родился Микеланджело , итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Высокого Возрождения.



, итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Высокого Возрождения. 1619 год — родился Савиньен Сирано де Бержерак , французский прозаик, сатирик и драматург, мыслитель-вольнодумец.



, французский прозаик, сатирик и драматург, мыслитель-вольнодумец. 1724 год — родился Генри Лоуренс , один из отцов-основателей США и участник Войны за независимость.



, один из отцов-основателей США и участник Войны за независимость. 1802 год — родился Андрей Штакеншнейдер , российский архитектор.



, российский архитектор. 1815 год — родился Петр Ершов, русский поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конек-Горбунок».



русский поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конек-Горбунок». 1835 год — родилась Мария Ульянова , мать российского революционера Владимира Ленина.



, мать российского революционера Владимира Ленина. 1870 год — родился Оскар Штраус , австрийский композитор.



, австрийский композитор. 1886 год — родилась Надежда Обухова , оперная певица, народная артистка СССР.



, оперная певица, народная артистка СССР. 1887 год — родился Константин Скоробогатов , актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист.



, актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист. 1923 год — родился Уэс Монтгомери , американский джазовый гитарист.



, американский джазовый гитарист. 1926 год — родился Анджей Вайда , польский режиссер, классик европейского авторского кино.



, польский режиссер, классик европейского авторского кино. 1927 год — родился Габриель Гарсиа Маркес , колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.



, колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 1929 год — родился Фазиль Искандер , русский, советский и абхазский писатель-прозаик, поэт, сценарист, журналист, общественный деятель.



, русский, советский и абхазский писатель-прозаик, поэт, сценарист, журналист, общественный деятель. 1934 год — родился Михаил Жванецкий , советский и российский писатель-сатирик.



, советский и российский писатель-сатирик. 1972 год — родился Василий Уткин, российский спортивный журналист и телекомментатор.

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