«Самое коварное заболевание»: можно ли избежать глаукомы

Глаукомой в России страдает почти 2 млн человек, с ней сталкивается каждый третий пациент старше 70 лет. Как вовремя ее обнаружить, почему в последние десятилетия случаев заболевания стало намного больше, какие методы лечения доступны сегодня и какие появятся в ближайшем будущем, «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением офтальмологии ИМЧ РАН, ученый секретарь и член экспертного совета Российского глаукомного общества, член комитета по сотрудничеству с европейскими странами Европейского глаукомного общества, доктор медицинских наук Ильмира Газизова.

– Почему развивается глаукома?

– Глаукома – это повышение внутриглазного давления, которое происходит независимо от давления артериального. Какого-либо одного конкретного фактора, который приводит к глаукоме, на сегодняшний день не установлено. Однако есть определенные факторы риска, и среди основных – генетическая предрасположенность. Если у родителей или близких родственников пациента есть глаукома, то скорее всего и он сам находится в зоне риска.

– Кто еще может от нее пострадать?



– Риск глаукомы повышен у пациентов с высокой близорукостью, с сахарным диабетом, с ночным апноэ. Страдают люди с метаболическими нарушениями, курильщики, гипотоники. Кроме того, вероятность развития глаукомы, независимо от прочих факторов, начинает расти после 40 лет.

– Как именно повышение давления приводит к проблемам со зрением?



– При высоком внутриглазном давлении повреждается зрительный нерв. По консистенции он такой же, как вещество головного мозга – очень мягкая субстанция. И при повышенном давлении она прогибается.

Если зрительный нерв долго находится в таком состоянии, это приводит к нарушению трофики, питания, и в конечном итоге к полной атрофии зрительного нерва.



– Стала ли глаукома более распространенной в последние десятилетия?



– Да, глаукома сейчас чрезвычайно распространена. И связано это с двумя основными факторами. Во-первых, глаукома – это возрастобусловленное заболевание. То есть, она развивается у пациентов старше 40 лет. Сейчас сильно выросло качество жизни и, соответственно, ее продолжительность, есть пациенты в возрасте 90-100 лет. Как следствие, и распространенность глаукомы в возрастной популяции увеличилась.



Во-вторых, мы научились диагностировать глаукому на начальных стадиях. Это тоже повлияло на данные о распространенности болезни: раз мы можем ее обнаружить, мы можем посчитать такие случаи.

Эти два фактора, конечно, увеличили распространенность глаукомы не только в России, но и во всем мире.



– Вы сказали, что в группе риска находятся люди с близорукостью. Она ведь сегодня тоже встречается чаще?



– Да, близорукость (миопия) – тоже большой бич офтальмологии. Ее распространенность значительно выросла, и случаев высокой степени близорукости больше, чем средней.

У таких пациентов тонкая роговица и большой зрительный нерв. Это предрасполагающие факторы к повышению внутриглазного давления и, соответственно, развитию глаукомы.

Поэтому пациенты с близорукостью должны обследоваться у офтальмолога на предмет глаукомы еще чаще.

– Насколько сегодня глаукома распространена в России?



– Глаукома в России в общей популяции, независимо от возраста, встречается у 3% населения. На сегодняшний день это где-то 1 млн 800 тыс. случаев. Но если брать возрастные группы, то у людей в возрасте 40-50 лет глаукома есть у 6%, в группе 50-60 лет случаев в два раза больше – 12%. А среди людей 70 лет и старше – это каждый третий пациент.



– Как часто глаукома приводит к слепоте?



– Глаукома – это необратимое заболевание, хроническое. И если глаукому не лечить, в 100% случаев она приводит к полной и необратимой слепоте.



– Она ведь прогрессирует достаточно медленно?



– Медленно, если ее контролировать и сдерживать прогрессирование. А без лечения полностью ослепнуть можно за 5-6 лет. С лечением же ухудшение зрения может растянуться на десятилетия, пациент может прожить всю жизнь, сохранив зрение.

Но гарантий, к сожалению, нет. Глаукома в любом случае прогрессирует даже на фоне лечения. Поэтому пациенту важно наблюдаться у врача и контролировать внутриглазное давление, чтобы вовремя корректировать терапию, – это позволит свести риски ослепнуть к минимуму.

– Можно ли заподозрить у себя глаукому самостоятельно на ранних этапах, пока зрение еще не ухудшилось?



– К сожалению, глаукома на начальных стадиях не дает никаких жалоб. Этим она и страшна. Человек не ощущает, что внутриглазное давление повышается. Никакой болезненности не возникает. Единственное, что может быть – это какие-то незначительные неприятные ощущения. Иногда к нам обращаются пациенты с жалобами, что им стало сложнее читать, или что появилось слезотечение. Мы обследуем их и обнаруживаем глаукому.

А вот каких-то специфических проявлений, к сожалению, у глаукомы нет.

Поэтому есть приказ Министерства здравоохранения по диспансеризации и активному выявлению глаукомы. Все пациенты после 40 лет обязательно должны измерять внутриглазное давление и проходить обследование именно на глаукому, чтобы офтальмологи могли выявить болезнь в самом ее начале, даже без жалоб пациента.

– Характерный симптом глаукомы – сокращение поля зрения. На ранних стадиях его нет?



– Да, сужение поля зрения наблюдается уже на поздних стадиях. Это происходит из-за атрофии зрительного нерва. И если она наступила, зрение уже не вернуть.

Еще одна проблема в том, что пациенты слишком поздно замечают это ухудшение. До определенного момента второй глаз компенсирует поле зрения. Вообще, глаукома – это самое коварное заболевание.

– В чем заключается лечение?



– На первом этапе – это консервативная терапия. Пациенту назначают гипотензивные капли, которые понижают внутриглазное давление. Сейчас в нашем арсенале большое количество эффективных средств. Всего 20 лет назад глаукому чаще оперировали, чем лечили консервативно. Сейчас, наоборот, мы значительно отошли от хирургии.

– Но остались случаи, в которых она необходима?



– Да, бывают агрессивные формы глаукомы, при которых капли не помогают. Но хирургическое вмешательство – средство последнего выбора, когда остальные способы оказались неэффективны. Есть промежуточный вариант между каплями и операцией – лазерная терапия. Как и остальные методы, она направлена на снижение внутриглазного давления.

– Каким образом работает лазерная терапия?



– Один из основных путей снижения внутриглазного давления – улучшить отток внутриглазной жидкости. В частности, на это направлено лечение каплями. Лазерная хирургия позволяет открыть пути оттока. Мы делаем лазером такие дырочки в трабекулах – «каркасе» тканей глаза. По этим искусственно созданным дырочкам внутриглазная жидкость оттекает и давление снижается.

– Можно ли как-то спрогнозировать эффективность лечения?



– Многое зависит от формы глаукомы. Открытоугольная глаукома, самая распространенная, хорошо поддается консервативному лечению. А вот при пигментной, псевдоэксфолиативной и других агрессивных осложненных формах без операции не обойтись.

Но, в любом случае, пациент должен регулярно посещать офтальмолога. Мы назначаем ежеквартальный мониторинг и смотрим: есть ли прогрессирование или нет, компенсируется ли давление. Если компенсировать каплями не удается, назначается лазерная терапия, если не помогла и она – операция.



– Появились ли в последние годы какие-то новые терапевтические подходы?



– К новым подходам можно отнести ту же лазерную терапию. Она малотравматична и дает хорошие результаты. Есть одно «но» – ее нужно периодически повторять, либо уже переходить к хирургии.

Но самым новым методом, пожалуй, можно считать установку биоразлагаемого импланта, который на протяжении какого-то времени высвобождает лекарство.

Для лечения глаукомы важно, чтобы пациент пользовался каплями регулярно, но на практике люди часто нарушают режим. Имплант работает по аналогии с инсулиновой помпой – он обеспечивает равномерную подачу препарата, когда повышается внутриглазное давление. Таким образом, пациенту не приходится ничего капать – он спокойно живет, а имплант помогает контролировать внутриглазное давление. Он крошечный, устанавливается под конъюнктиву или внутрь полости глаза. Для малоинвазивной терапии это наиболее перспективный метод. Но, как и в случае с лазерной терапией, имплант нужно будет периодически обновлять.

– Эти импланты уже где-то используются?



– За рубежом сейчас проходят первые этапы клинических исследований. Но, по крайней мере, я лично такой имплант у пациента уже видела. Это был имплант с бримонидином, и, действительно, он довольно хорошо помогал контролировать внутриглазное давление.

Также разрабатываются новые методики хирургии, тоже малоинвазивные. Буквально за 2-3 минуты в глаз ставится дренаж, и по нему уходит жидкость. А еще большое направление в лечении глаукомы – это поддержка зрительного нерва. Она нужна для сохранения и, по возможности, восстановления зрительного нерва при атрофии.

Поскольку пациенты с глаукомой – возрастные, у них присутствуют нейродегенеративные изменения, и на этом фоне атрофия еще больше усугубляется.

Поэтому нейропротекция очень важна. В этой области во всем мире ведутся колоссальные исследования. Но успехи, к сожалению, пока невелики.

– Существует ли какая-то профилактика глаукомы?



– Единственный способ профилактики – это посещение офтальмолога и измерение внутриглазного давления. Других мероприятий нет. Здоровое питание, активный образ жизни, отказ от вредных привычек – все это, конечно, полезно в профилактике любых заболеваний. Но глаукома возникает исподволь, незаметно, и чтобы не упустить этот момент, нужно после 40 лет раз в год посещать офтальмолога. В более раннем возрасте, как правило, беспокоиться не о чем – по крайней мере, тем, кто не входит в группы риска.