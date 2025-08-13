Названы российские города, где работают стоматологи с самым высоким рейтингом

В Санкт-Петербурге зафиксирован самый высокий средний рейтинг стоматологических клиник в России — 4,5 из 5. Такие данные содержатся в исследовании, подготовленном аналитическим центром КГ PROGRESS, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Специалисты центра проанализировали пользовательские оценки стоматологий в 35 российских городах с населением более 500 тысяч человек. В рамках анализа были исследованы данные из открытых источников: ресурсов по поиску врачей, а также геосервисов. В расчет принимались только клиники, имеющие достаточное количество отзывов, а итоговый рейтинг рассчитывался как среднее значение по городу.

На втором месте после Петербурга сразу несколько городов со средним рейтингом 4,4 балла из 5 — это Москва, Нижний Новгород, Рязань, Казань и Саратов. В большинстве других крупных городов, включая Екатеринбург, Самару, Краснодар и Тюмень, значения варьируются от 4,1 до 4,3. Это соответствует высокому уровню удовлетворенности пациентов и говорит о стабильно хорошем качестве предоставляемых услуг.

Наиболее низкие оценки зафиксированы в Ставрополе — 3,5 и в Махачкале — 2,8. Также сравнительно невысокие показатели зафиксированы на Дальнем Востоке: в Хабаровске, Владивостоке и Иркутске средний рейтинг стоматологических клиник составляет 3,7.

«Оценки, которые легли в основу рейтинга, выставлялись самими пациентами на популярных цифровых платформах. Речь идет не о формальной проверке учреждений, а о живом пользовательском опыте — как правило, такие оценки отражают не только качество лечения, но и удобство записи, отношение персонала, чистоту, прозрачность цен и другие важные аспекты визита. Санкт-Петербург обошел Москву по среднему рейтингу клиник, это может говорить о более высоком уровне клиентского сервиса или большем внимании к качеству работы с пациентами», — прокомментировал основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

По данным аналитиков, в целом по стране стоматологические клиники демонстрируют хорошие показатели — в большинстве городов средний рейтинг составляет 4,0 и выше. Это указывает на положительный пользовательский опыт и стабильный уровень доверия к стоматологическим услугам в России.

