«Меня преследует этот запах»: 30 лет армянским погромам в Баку

12 января 1990 года в Баку начались погромы армянского населения, которое к тому моменту насчитывало примерно 40 тыс. человек. Противоправные действия совершались и по отношению к представителям других этнических групп: русских, евреев, грузин и греков. Произошедшие в столице Азербайджанской ССР зверства стали продолжением давно тянувшегося в Закавказье межнационального конфликта. Руководство Советского Союза отреагировало посылкой в зону напряженности армейского контингента. Попытки усмирить преступников вылились в столкновения, результатом которых стали жертвы как в рядах самих погромщиков, так и среди военных и мирного населения. Подавление беспорядков вошло в историю под названием Черный январь. Есть мнение, что войска вошли в пылающий Баку слишком поздно.
Погромы в Баку стали продолжением убийств в Сумгаите
Азербайджанская правозащитница Лейла Юнус в книге «Из советского лагеря в азербайджанскую тюрьму», написанной в соавторстве с мужем Арифом Юнусом, отмечала, что бакинским погромам предшествовали притеснения азербайджанцев в Армении.
«Первые беженцы-азербайджанцы из Армении появились в Баку осенью 1987 года. В общей сложности с 1987 по 1990 гг. более 200 тыс. азербайджанцев было изгнано из Армении. Изгоняли азербайджанцев из Армении избивая, убивая, сжигая и насилуя. Погромы эти проходили при молчаливом согласии органов правопорядка и коммунистического руководства страны. Как свидетельствовали очевидцы, изгнание было организовано районными руководителями и некоторыми ведущими сотрудниками аппарата Совета министров Армении», — указывается в книге.
В 1991 году Ариф Юнус подготовил исследование о погромах в Армении: согласно полученным им данным, жертвами этих событий стали 214 человек.
В ходе погромов в Азербайджане в 1988-1990 годах, если верить Юнусу, погибли 92 человека, в том числе двое азербайджанцев.
Первые крупные погромы армянского населения произошли в феврале 1988 года в Сумгаите. Как рассказала в интервью «Газете.Ru» правозащитница Светлана Ганнушкина, многие армяне после этого инцидента покинули Азербайджан, поскольку ожидались новые вспышки агрессии.
В своей книге «Черный сад» британский исследователь Кавказа Томас де Ваал уточнял, что отправной точкой трагических событий в Баку следует считать 12 января 1990 года. В этот день представители радикального крыла Народного фронта Азербайджана (НФА) Неймат Панахов и Рагим Газиев выступили по Бакинскому телевидению и заявили, что Баку заполнен бездомными азербайджанскими беженцами, в то время как тысячи армян живут в комфорте, — провоцируя тем самым людей на насилие против армян. По версии главного научного сотрудника сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Виктора Лунеева, погромы начались после объявления на митинге Народного фронта об убийстве армянином Ованесовым азербайджанца Мамедова, который пытался выгнать его из квартиры.
«Женщин насиловали и бросали в костер»
13 января погромы приняли масштабный характер. Огромная толпа под лозунгами «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» собралась на митинг НФА на площади Ленина. К вечеру от манифестантов откололась группа радикалов. Они поделились на банды и приступили к нападениям. Выкрикивая «Долой армян!», погромщики обещали очистить город и от «русских оккупантов». Как писали в те дни «Известия», в агрессии приняли участие около 50 тыс. азербайджанцев.
«Действительно, ненависть разжигалась в отношении не только армян, но и других живших в Баку «иноверцев» — русских, евреев, греков, грузин, солдат Советской армии.
Немало свидетельств можно найти в «Белой книге памяти», где преследованиям русских в Азербайджане уделена отдельная глава», — рассказывала газете «Ноев ковчег» руководитель проекта «Обыкновенный геноцид» Центра общественных связей и информации аппарата президента Армении Марина Григорян.
По словам журналиста де Ваала, Баку всегда занимал особое место в регионе: «Это был самый большой на Кавказе город, который своим родным домом считали представители десятков национальностей. Русский язык широко употреблялся как средство межэтнического общения, были распространены смешанные браки. В то же время возникшая в Баку этническая смесь придала хрупкость социальному миру в городе: под внешней оболочкой метрополиса бродили межэтнические противоречия».
Де Ваал полагает, что бакинские погромы нельзя рассматривать отдельно от массовых убийств в Сумгаите, которые «стали водоразделом в судьбе СССР».
Он также обращает внимание, что изначально советские власти пытались скрыть информацию о происходящем. Крупнейшая ошибка советского руководства в связи с сумгаитскими событиями заключалась в том, что не было проведено официальное расследование, к чему, собственно, призывала как армянская, так и азербайджанская сторона. А полная неизвестность могла лишь способствовать нарастанию уверенности, что организаторы погромов фактически избежали наказания, делает вывод де Ваал.
Расправы над армянами в Баку напоминали по своей жестокости зверства хорватских усташей времен Второй мировой войны. Людей забивали до смерти на улицах и выбрасывали с балконов верхних этажей.
«Многие погромы совершались с особой жестокостью. 14 января группа лиц в количестве 30-40 человек ворвалась в квартиру престарелой четы Торосянов, где находились еще две их родственницы также преклонного возраста. Преступники избили всех, отобрали три с половиной тысячи рублей, насильно вывезли указанных граждан и их соседку Арутюнову за пределы города, облили бензином и подожгли», — писал Кирилл Столяров в книге «Распад».
Факты изощренных издевательств над женщинами подтвердила «Газете.Ru» Ганнушкина, которая следила за происходившим в Баку, а позднее детально занималась этой темой.
«Вот что мне рассказывали: все сидели по домам, боялись и дрожали. И в это время в городе бесчинствовала совершенно озверевшая толпа.
Потом уже эти люди признавались, что не понимают, почему себя так вели. Женщин насиловали, бросали в костер. Одна женщина — впоследствии я с ней встречалась и видела следы зверств своими глазами — только успела спрятать своих дочерей на чердаке. К ним в дом ворвались несколько человек, ее изнасиловали. Она рассказывала, что ей было все равно, боялась только, чтобы не добрались до девочек. Изуверы прижигали ей сигаретами тело и в конце концов на нее помочились. Эта женщина говорила: мне кажется, меня преследует этот запах, он везде», — констатировала правозащитница.
А вот рассказ жительницы Баку, армянки по национальности Карины Вартановны:
«Я знаю, что кроме убитых было очень много пропавших армян. Тех, кого потом не нашли ни в списках погибших, ни среди спасшихся. Да что там говорить, если я своими глазами видела, как около соседнего дома «заночевал» грузовик, в котором штабелями лежали трупы. Это были оборванные жизни… Кто они — не знаю. И куда потом уехал грузовик — тоже не знаю. Где их безымянная могила — неизвестно».
Эта женщина запомнила, что ворвавшиеся в ее дом молодые люди с особым рвением разрывали на листы книги из домашней библиотеки, одновременно избивая ее мужа Арсена. Затем, связав, как рабов, за шею, их вывели во двор для «исполнения приговора».
«Нам, наверное, очень повезло — хотя в данном случае сравнение неуместно. Неожиданно раздался боевой клич их «сотоварищей» из квартиры другой несчастной армянской семьи, живущей в соседнем доме. Мучители, оставив нас, помчались на новые «подвиги». Нам же, коренным бакинцам, хорошо знавшим потайные закоулки центра города, удалось в тот момент пробраться через сквозной проход на другую улицу, а потом в другой район, где несколько дней прятались у знакомой русской пары. Хотя у них дома тоже было неспокойно», — подытожила рассказчица.
Корреспондент радио «Свобода» передавал в те дни, что «быть армянином в Азербайджане означало быть заранее приговоренным к смерти».
Почему бездействовала милиция
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, чья семья вынужденно покинула Баку из-за погромов, не сомневается, что нападения на квартиры были четко спланированы.
«Если, скажем, в местечке все в курсе: там еврейская семья, там армянская, а там азербайджанская, — налетели, пожгли, поубивали, ушли, — то в таком мегаполисе, как Баку, вести столь точечные операции толпа просто так не может. Ну вот представьте: перед вами 16-этажный дом. Откуда вам знать, где армяне живут, где азербайджанцы, а где евреи? Когда погромщики целенаправленно идут из района в район и из квартиры в квартиру, это означает, что в ЖЭКе им дали списки, что есть ведущий», — резюмировал Каспаров.
О бездействии органов правопорядка упоминал даже один из лидеров НФА Этибар Мамедов. В пятом номере газеты «Новая жизнь» за 1990 год был опубликован его комментарий следующего содержания:
«Я лично был свидетелем того, как недалеко от железнодорожного вокзала убили двух армян, собралась толпа, их облили бензином и сожгли,
а в двухстах метрах от этого находилось районное отделение милиции Насиминского района, и там было где-то около 400-500 солдат внутренних войск, которые на машине проезжали в 20-ти метрах от этих горевших трупов, и никто не предпринял попытки по оцеплению района и разгону толпы».
Оставшихся в живых под защитой военных посадили на паромы и перевезли через Каспийское море в Туркмению. По воспоминаниям Ганнушкиной, 40 тыс. человек были доставлены самолетами в Москву. Как следует из справки Управления здравоохранения Ереванского Горсовета, к 20 января 1990 года в городские и республиканские учреждения Армении из Баку поступили более 500 пострадавших. Также в клиниках Еревана находились на лечении 219 депортированных из Баку детей. Впоследствии бакинские армяне расселились в Армении, России, Нагорном Карабахе и Туркмении.
«До сих пор не могу забыть изгнанных из собственного дома и избитых людей, прошедших «по дороге жизни» на пароме через Красноводск в Ереван. Это лишь небольшая часть тех, кому посчастливилось вырваться из бакинской мясорубки и добраться до родной земли. К сожалению, от полученных ран многие из них скончались уже в Ереване», — делилась впечатлениями медик Инесса Авдалян.
«Хотя погромы армян в Сумгаите и Баку встретили осуждение со стороны различных международных организаций, тем не менее, вопрос так и не был решен де-юре. Поэтому наша задача — ознакомить международное сообщество со всеми документами, связанными с погромами армян в Баку и Сумгаите, чтобы предотвратить политику геноцида для всех народов мира, независимо от расовой принадлежности и вероисповедания», — заключал в 2013 году армянский историк Геворг Мелконян.