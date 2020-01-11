«Меня преследует этот запах»: 30 лет армянским погромам в Баку

12 января 1990 года в Баку начались погромы армянского населения, которое к тому моменту насчитывало примерно 40 тыс. человек. Противоправные действия совершались и по отношению к представителям других этнических групп: русских, евреев, грузин и греков. Произошедшие в столице Азербайджанской ССР зверства стали продолжением давно тянувшегося в Закавказье межнационального конфликта. Руководство Советского Союза отреагировало посылкой в зону напряженности армейского контингента. Попытки усмирить преступников вылились в столкновения, результатом которых стали жертвы как в рядах самих погромщиков, так и среди военных и мирного населения. Подавление беспорядков вошло в историю под названием Черный январь. Есть мнение, что войска вошли в пылающий Баку слишком поздно.

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Погромы в Баку стали продолжением убийств в Сумгаите

Азербайджанская правозащитница Лейла Юнус в книге «Из советского лагеря в азербайджанскую тюрьму», написанной в соавторстве с мужем Арифом Юнусом, отмечала, что бакинским погромам предшествовали притеснения азербайджанцев в Армении.

«Первые беженцы-азербайджанцы из Армении появились в Баку осенью 1987 года. В общей сложности с 1987 по 1990 гг. более 200 тыс. азербайджанцев было изгнано из Армении. Изгоняли азербайджанцев из Армении избивая, убивая, сжигая и насилуя. Погромы эти проходили при молчаливом согласии органов правопорядка и коммунистического руководства страны. Как свидетельствовали очевидцы, изгнание было организовано районными руководителями и некоторыми ведущими сотрудниками аппарата Совета министров Армении», — указывается в книге.

В 1991 году Ариф Юнус подготовил исследование о погромах в Армении: согласно полученным им данным, жертвами этих событий стали 214 человек.

В ходе погромов в Азербайджане в 1988-1990 годах, если верить Юнусу, погибли 92 человека, в том числе двое азербайджанцев.

Первые крупные погромы армянского населения произошли в феврале 1988 года в Сумгаите. Как рассказала в интервью «Газете.Ru» правозащитница Светлана Ганнушкина, многие армяне после этого инцидента покинули Азербайджан, поскольку ожидались новые вспышки агрессии.

В своей книге «Черный сад» британский исследователь Кавказа Томас де Ваал уточнял, что отправной точкой трагических событий в Баку следует считать 12 января 1990 года. В этот день представители радикального крыла Народного фронта Азербайджана (НФА) Неймат Панахов и Рагим Газиев выступили по Бакинскому телевидению и заявили, что Баку заполнен бездомными азербайджанскими беженцами, в то время как тысячи армян живут в комфорте, — провоцируя тем самым людей на насилие против армян. По версии главного научного сотрудника сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Виктора Лунеева, погромы начались после объявления на митинге Народного фронта об убийстве армянином Ованесовым азербайджанца Мамедова, который пытался выгнать его из квартиры.

«Женщин насиловали и бросали в костер»

13 января погромы приняли масштабный характер. Огромная толпа под лозунгами «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» собралась на митинг НФА на площади Ленина. К вечеру от манифестантов откололась группа радикалов. Они поделились на банды и приступили к нападениям. Выкрикивая «Долой армян!», погромщики обещали очистить город и от «русских оккупантов». Как писали в те дни «Известия», в агрессии приняли участие около 50 тыс. азербайджанцев.

«Действительно, ненависть разжигалась в отношении не только армян, но и других живших в Баку «иноверцев» — русских, евреев, греков, грузин, солдат Советской армии.

Немало свидетельств можно найти в «Белой книге памяти», где преследованиям русских в Азербайджане уделена отдельная глава», — рассказывала газете «Ноев ковчег» руководитель проекта «Обыкновенный геноцид» Центра общественных связей и информации аппарата президента Армении Марина Григорян.

close Boris Yurchenko/AP



По словам журналиста де Ваала, Баку всегда занимал особое место в регионе: «Это был самый большой на Кавказе город, который своим родным домом считали представители десятков национальностей. Русский язык широко употреблялся как средство межэтнического общения, были распространены смешанные браки. В то же время возникшая в Баку этническая смесь придала хрупкость социальному миру в городе: под внешней оболочкой метрополиса бродили межэтнические противоречия».

Де Ваал полагает, что бакинские погромы нельзя рассматривать отдельно от массовых убийств в Сумгаите, которые «стали водоразделом в судьбе СССР».

Он также обращает внимание, что изначально советские власти пытались скрыть информацию о происходящем. Крупнейшая ошибка советского руководства в связи с сумгаитскими событиями заключалась в том, что не было проведено официальное расследование, к чему, собственно, призывала как армянская, так и азербайджанская сторона. А полная неизвестность могла лишь способствовать нарастанию уверенности, что организаторы погромов фактически избежали наказания, делает вывод де Ваал.

Расправы над армянами в Баку напоминали по своей жестокости зверства хорватских усташей времен Второй мировой войны. Людей забивали до смерти на улицах и выбрасывали с балконов верхних этажей.

«Многие погромы совершались с особой жестокостью. 14 января группа лиц в количестве 30-40 человек ворвалась в квартиру престарелой четы Торосянов, где находились еще две их родственницы также преклонного возраста. Преступники избили всех, отобрали три с половиной тысячи рублей, насильно вывезли указанных граждан и их соседку Арутюнову за пределы города, облили бензином и подожгли», — писал Кирилл Столяров в книге «Распад».

Факты изощренных издевательств над женщинами подтвердила «Газете.Ru» Ганнушкина, которая следила за происходившим в Баку, а позднее детально занималась этой темой.

«Вот что мне рассказывали: все сидели по домам, боялись и дрожали. И в это время в городе бесчинствовала совершенно озверевшая толпа.

Потом уже эти люди признавались, что не понимают, почему себя так вели. Женщин насиловали, бросали в костер. Одна женщина — впоследствии я с ней встречалась и видела следы зверств своими глазами — только успела спрятать своих дочерей на чердаке. К ним в дом ворвались несколько человек, ее изнасиловали. Она рассказывала, что ей было все равно, боялась только, чтобы не добрались до девочек. Изуверы прижигали ей сигаретами тело и в конце концов на нее помочились. Эта женщина говорила: мне кажется, меня преследует этот запах, он везде», — констатировала правозащитница.

А вот рассказ жительницы Баку, армянки по национальности Карины Вартановны:

«Я знаю, что кроме убитых было очень много пропавших армян. Тех, кого потом не нашли ни в списках погибших, ни среди спасшихся. Да что там говорить, если я своими глазами видела, как около соседнего дома «заночевал» грузовик, в котором штабелями лежали трупы. Это были оборванные жизни… Кто они — не знаю. И куда потом уехал грузовик — тоже не знаю. Где их безымянная могила — неизвестно».

Эта женщина запомнила, что ворвавшиеся в ее дом молодые люди с особым рвением разрывали на листы книги из домашней библиотеки, одновременно избивая ее мужа Арсена. Затем, связав, как рабов, за шею, их вывели во двор для «исполнения приговора».

close Robert Atayan/ТАСС

«Нам, наверное, очень повезло — хотя в данном случае сравнение неуместно. Неожиданно раздался боевой клич их «сотоварищей» из квартиры другой несчастной армянской семьи, живущей в соседнем доме. Мучители, оставив нас, помчались на новые «подвиги». Нам же, коренным бакинцам, хорошо знавшим потайные закоулки центра города, удалось в тот момент пробраться через сквозной проход на другую улицу, а потом в другой район, где несколько дней прятались у знакомой русской пары. Хотя у них дома тоже было неспокойно», — подытожила рассказчица.

Корреспондент радио «Свобода» передавал в те дни, что «быть армянином в Азербайджане означало быть заранее приговоренным к смерти».

Почему бездействовала милиция

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, чья семья вынужденно покинула Баку из-за погромов, не сомневается, что нападения на квартиры были четко спланированы.

«Если, скажем, в местечке все в курсе: там еврейская семья, там армянская, а там азербайджанская, — налетели, пожгли, поубивали, ушли, — то в таком мегаполисе, как Баку, вести столь точечные операции толпа просто так не может. Ну вот представьте: перед вами 16-этажный дом. Откуда вам знать, где армяне живут, где азербайджанцы, а где евреи? Когда погромщики целенаправленно идут из района в район и из квартиры в квартиру, это означает, что в ЖЭКе им дали списки, что есть ведущий», — резюмировал Каспаров.

О бездействии органов правопорядка упоминал даже один из лидеров НФА Этибар Мамедов. В пятом номере газеты «Новая жизнь» за 1990 год был опубликован его комментарий следующего содержания:

«Я лично был свидетелем того, как недалеко от железнодорожного вокзала убили двух армян, собралась толпа, их облили бензином и сожгли,

а в двухстах метрах от этого находилось районное отделение милиции Насиминского района, и там было где-то около 400-500 солдат внутренних войск, которые на машине проезжали в 20-ти метрах от этих горевших трупов, и никто не предпринял попытки по оцеплению района и разгону толпы».

Оставшихся в живых под защитой военных посадили на паромы и перевезли через Каспийское море в Туркмению. По воспоминаниям Ганнушкиной, 40 тыс. человек были доставлены самолетами в Москву. Как следует из справки Управления здравоохранения Ереванского Горсовета, к 20 января 1990 года в городские и республиканские учреждения Армении из Баку поступили более 500 пострадавших. Также в клиниках Еревана находились на лечении 219 депортированных из Баку детей. Впоследствии бакинские армяне расселились в Армении, России, Нагорном Карабахе и Туркмении.

«До сих пор не могу забыть изгнанных из собственного дома и избитых людей, прошедших «по дороге жизни» на пароме через Красноводск в Ереван. Это лишь небольшая часть тех, кому посчастливилось вырваться из бакинской мясорубки и добраться до родной земли. К сожалению, от полученных ран многие из них скончались уже в Ереване», — делилась впечатлениями медик Инесса Авдалян.

«Хотя погромы армян в Сумгаите и Баку встретили осуждение со стороны различных международных организаций, тем не менее, вопрос так и не был решен де-юре. Поэтому наша задача — ознакомить международное сообщество со всеми документами, связанными с погромами армян в Баку и Сумгаите, чтобы предотвратить политику геноцида для всех народов мира, независимо от расовой принадлежности и вероисповедания», — заключал в 2013 году армянский историк Геворг Мелконян.