Ученые узнали, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата

SciRep: через 25 лет Арктика войдет в новое климатическое состояние

Нидерландские ученые из Университета Гронингена и Королевского метеорологического института создали методику прогнозирования момента, когда климатические аномалии Арктики станут новой нормой. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Анализ 14 климатических моделей показал, что 2050 года Арктика войдет в новое климатическое состояние по температуре и ледовому покрову. А к концу столетия перемены затронут режим осадков.

По словам экспертов, уже сегодня толщина льда в центральной Арктике достигла «новой нормы».

Морской лед оказался наиболее чувствительным маркером изменений. Его толщина в центральных районах Арктики уже вышла за исторические пределы изменчивости. Это связано с относительно стабильной годовой динамикой данного параметра по сравнению с температурой, которая демонстрирует высокую естественную изменчивость.

Исследование открывает новые возможности для прогнозирования климатических переходов в других регионах планеты. Как отмечают авторы, следующим шагом станет интеграция этих данных в социальные, политические и экологические стратегии.

Ранее ученые выявили «поломку» одного из важных механизмов регулирования климата.