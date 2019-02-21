«Объявляем волю нашу»: как Екатерина II придумала Севастополь

235 лет назад, 21 февраля 1784 года, императрица Екатерина II присвоила название Севастополь строящейся портовой крепости Ахтиар в юго-западной части присоединенного к России десятью месяцами ранее Крымского полуострова. Одновременно генерал-губернатору Григорию Потемкину предписывалось возвести в Ахтиарской гавани крупное фортификационное сооружение с адмиралтейством для кораблей первого ранга, современный порт и поселение для военнослужащих. Так начиналась история города, которому суждено было стать главным форпостом России на Черном море и выдержать две героические осады.

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То, что эти места исключительно выгодны для жизни и организации корабельной стоянки, понимали еще древние греки, основавшие крупный город Херсонес. Этот полис стал единственным в северном Причерноморье, непрерывно функционировавшим до конца Средневековья. Еще в 1782 году Екатерина II писала Потемкину о том, что необходимо воспользоваться первым же удобным случаем для захвата Ахтиарской гавани.

Да начала активной фазы войны с Турцией за Крым у берегов постоянно присутствовали несколько кораблей русского флота.

Сегодня Херсонес входит в городскую черту Севастополя, а в екатерининское время соседствовал с татарской деревушкой Ахтиар или Ак-Яр, что переводилось как «белый овраг». Очень понравившееся императрице название Севастополь на греческом означало «августейший город» или «императорский город».

Греческая топонимика объяснялась не только историческим происхождением Херсонеса. Аккурат в тот период Екатерина II была увлечена «Греческим проектом», предполагавшим уничтожение Османской империи и раздел ее территорий между Россией, Священной Римской империей и Венецианской республикой.

Императрица планировала воссоздание греческой государственности со столицей в Константинополе. Руководить новой державой, провозглашенной на бывших землях Византии, должен был внук самодержицы Константин, которому тоже предусмотрительно подобрали соответствующее имя. Впервые амбициозный план был изложен Екатериной II в конфиденциальном письме к германскому королю Иосифу II от 21 сентября 1782 года. Отвоевание у турок Крыма, по задумке, становилось одним из этапов реализации проекта.

Добиться исполнения всех своих идей Екатерине II все же не удалось, однако Севастополь родился – и в его названии осталось закреплено честолюбивое стремление великой матушки. Вскоре после выхода манифеста от 8 апреля 1783-го «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу»

оценить природно-географические преимущества новых приобретений был послан 44-пушечный фрегат «Осторожный» под командованием капитана 2-го ранга Ивана Берсенева.

Ему полагалось выбрать наиболее удачную гавань для строительства военного порта.

Берсенев уже неплохо знал территории, поскольку «Осторожный» и раньше ходил в плавания к берегам Крыма, а с ноября 1782-го вместе с фрегатом «Одиннадцатый» стоял на зимовке в Ахтиарской бухте. Команды кораблей даже соорудили казармы на необитаемом берегу и проводили замеры глубин, составляли описания и карты побережья. Вполне естественно, что выбор моряков пал на давно разведанное место. Уже 2 мая фрегаты торжественно встречали на входе в Ахтиарскую бухту эскадру вице-адмирала Федота Клокачева.

Официальной датой основания города Ахтиара считается 14 июня 1783 года: в тот день под руководством контр-адмирала Фомы Мекензи были заложены первые четыре каменные постройки

– дом командующего (во время своего путешествия в Крым в 1787 году в нем останавливалась Екатерина II), часовня, кузница и пристань. Руками матросов он произвел очистку берегов от леса, чтобы затем приступить к постройке первой церкви, госпиталя, магазинов, жилых домов для офицеров и постоянных казарм для нижних чинов. Именно при Мекензи было возведено адмиралтейство и налажено хозяйство на отведенных землях. Флотоводец шотландского происхождения вошел в историю как основатель Севастополя.

Его имя сохранилось в названии Мекензиевых гор, раскинувшихся вокруг города, а заслуги Екатерины II увековечили памятником, установленным в 2008 году при активном сопротивлении украинских властей. Взор бронзовой императрицы устремлен на порт, а в левой руке она держит свиток с указом «Об устройстве новых укреплений», в котором и прозвучало впервые название – Севастополь.

«Объявляем сим волю нашу устроить следующия укрепления: крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение», — текст указа приведен на левой грани постамента.

Административно Севастополь вошел в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества.

Во время визита императрицы на рейде у Севастополя стояли уже 27 военных судов и восемь транспортных кораблей. А пять лет спустя, в 1792-м, — 58 кораблей с 1322 орудиями. Население составляло 15 тыс. – и в дальнейшем только росло.

Придуманное Екатериной II для ее детища название могло и не закрепиться. После ее кончины, дабы отомстить нелюбимой матери, Павел I вернул военно-морской базе историческое имя Ахтияр. Оно сохранилось и после убийства императора, продержавшись до смерти Александра I. И только в 1826-м Николай I вновь переименовал город, чтобы исполнить волю своей бабушки. В 1804 году он получил статус главного военного порта Черноморского флота вместо Херсона.