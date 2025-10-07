Что такое аскеза и зачем ее соблюдать? Почему те, у кого есть все, отказываются от комфорта

Слово «аскеза» имеет религиозный подтекст — аскетами были христианские святые, которые принимали обет молчания или отказывались от материальных благ. Изначально понятие возникло в Древней Греции, где означало особый вид тренировки для подготовки атлетов к соревнованиям. В современном мире аскеза сохраняет актуальность. Ее практикуют люди, стремящиеся к личностному росту и самосовершенствованию. Помогает ли отказ от излишеств достичь успеха или просветления — разобралась «Газета.Ru».

Что такое аскеза и как она стала трендом?

Слово «аскеза» переводится с древнегреческого, как «тренировка», «обработка» или «упражнение». Аскетизм в широком смысле предполагает практику добровольного самоограничения, когда человек намеренно отказывается от удовольствий, излишеств и комфорта для саморазвития, достижения долгосрочных целей и реализации жизненных планов.

В античные времена аскезу соблюдали атлеты, приводя себя в форму перед соревнованиями. Религиозные деятели также отказывались от излишеств, пытаясь раскрыть свое духовное начало.

На протяжении столетий аскеза оставалась уделом избранного меньшинства, но в эпоху развития интернета многое изменилось.

Аскеза превратилась в модное веяние благодаря тому, что некоторые успешные бизнесмены и знаменитости придерживались этой практики. Несмотря на высокие доходы, долларовые миллионеры отказывались от демонстративного потребления и тяжелого люкса. Они сокращали личные расходы, вкладывая прибыль в производство и таким образом достигая больших успехов.

Например, шведский предприниматель Ингвар Кампрад, основавший компанию IKEA, называл растрату ресурсов смертным грехом. Он не летал бизнес-классом, ходил к дешевыми парикмахерам, ездил на одном и том же автомобиле около 20 лет и не брезговал закупаться на блошиных рынках.

Другой адепт экономии — Стив Джобс. Родоначальник Apple славился сдержанностью в быту и неприхотливостью в одежде. Черная водолазка, голубые джинсы и кроссовки стали восприниматься в качестве фирменного стиля успешных людей именно благодаря Джобсу.

Создатель Telegram Павел Дуров также отметился в качестве сторонника аскезы.

«Те, кто следит за мной в соцсетях, знают, что я большой сторонник аскез. За последние 15 лет моей жизни я не употреблял ни алкоголя, ни кофеина, ни мяса, ни лекарств, ни фастфуда. Это дало хорошие результаты в отношении здоровья: у меня всего раз за эти 15 лет была высокая температура, то есть теперь я обычно просто не заболеваю», — писал Дуров в своем Telegram-канале.

Бизнесмен признал, что контроль режима питания идет ему на пользу. Он отказался от молочных продуктов, яиц, глютена и фруктозы. Дуров решил придерживаться самоограничений, «чтобы добиться более высокой личной эффективности и ясности мышления, а также прокачать силу воли и самодисциплину».

close Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Про пользу аскезы рассуждала актриса Настасья Самбурская.

«Я решила взять аскезу относительно алкоголя и сигарет на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, чего не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества», — делилась актриса.

По словам Самбурской, отказ от алкоголя улучшил ее самочувствие и помог в поиске новых ролей.

Исторический контекст

В Древней Греции глагол «аскео» имел ряд значений, среди основных: «упражняться», «тренироваться» и «обрабатывать грубый материал». Античных спортсменов называли аскетами, так как их образ жизни был неразрывно связан с постоянными тренировками, необходимыми для укрепления воли и сохранения физической силы. Атлеты отказывались от излишеств в пище, сторонились развлечений и не позволяли себе праздности.

Античная философия также учила моральной дисциплине во имя развития личной добродетели. Зенон Китийский, основоположник стоической школы, утверждал, что для раскрытия внутренней свободы человеку нужно отказаться от страстей и научиться контролировать свои эмоции.

Цель аскезы в античном смысле — духовное и физическое развитие для достижения высшей гармонии с миром.

close «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу», Федор Бронников Wikimedia Commons

С приходом христианства отказ от материальных благ с целью стяжания благодати стал восприниматься как истинная добродетель. Проповедники новой религии призывали к отказу от богатства и резко осуждали мирские излишества. Доходило до крайностей — практиковалось умерщвление плоти, то есть отказ от любых телесных удовольствий и стремления к комфорту. Наиболее ревностные из верующих истязали себя, занимаясь самобичеванием и становясь отшельниками. Некоторые аскеты носили тяжелые вериги (железные цепи) под одеждой или превращались в столпников.

Основателем радикальной аскезы считается сирийский подвижник Симеон Столпник, живший в первой половине V века. Предание гласит, что Симеон построил высокий столп и жил на его вершине более 30 лет, соблюдая строгие правила молитвы и поста.

Иудаизм и ислам не одобряют крайние формы аскезы, но положительно относятся к посту и умеренности. В исламе для аскетизма есть свое слово — зухд, самих аскетов же называют захидами. Мусульманские богословы видят в зухде способ очищения души от мирской скверны. В современном исламском мире понятие зухд употребляется чаще всего в значении благочестивой жизни праведного человека.

Иное отношение к аскезе в индуизме. Древние индийские подвижники прибегали к экстремальным вариантам самоистязания. Им запрещалось иметь постоянный кров, ночевать более одного раза в одном и том же месте. У них не было никакой собственности, кроме посоха и чаши для подаяния.

Единственной собственностью аскета было его тело, к нему было принято относиться пренебрежительно, как к «скопищу нечистот».

В древнейшем памятнике индийской литературы «Ригведе» упоминается про эти практики. Все это предписывалось делать для выхода из круга бесконечных перерождений и постижения Брахмана — мирового духа. Некоторые из индуистских подвижников каждый день на протяжении нескольких месяцев держали руки над головой или стояли на одной ноге. Подобные действия воспринимались в контексте умерщвления плоти.

Основатель буддизма, как известно, изначально присоединился к индуистским аскетам в надежде обрести прозрение. После нескольких лет строжайших ограничений Гаутама Будда не приблизился к цели, поэтому расстался с аскетами и начал вести гармоничный образ жизни. Гаутама пришел к выводу, что умерщвление плоти бессмысленно и не следует истязать никакие живые существа, в том числе и себя.

close Сиддхартха Гаутама (Будда) godongphoto/Shutterstock/FOTODOM

В чем смысл аскезы?

Аскеза позволяет достичь желаемых целей в том случае, если у человека есть вредные привычки. Часто скроллинг ленты новостей, переедание, лень, праздность, злоупотребление спиртным — это формы прокрастинации, когда важные дела откладываются «на завтра», а все время уходит на ничего не значащие мелочи.

Ваш мозг против вас? Что такое прокрастинация и нужно ли с ней бороться Вы наверняка знаете это чувство: нужно срочно закончить рабочую задачу, помыть посуду или позвонить врачу, а... 01 октября 12:57

Именно в такой ситуации можно взять, например, аскезу на просмотр соцсетей или спиртное. Отказ от дурных наклонностей поможет сберечь время для дел, приносящих пользу.

Самое главное в аскетическом опыте — осмысленное отношение к принимаемым ограничениям. Не следует злоупотреблять и изнурять свой организм, лишая себя радостей жизни и общения с близкими. Это принесет лишь вред здоровью и нервной системе, понизит самооценку и негативно скажется на психологическом состоянии.

Аскеза в современном смысле — это не магическая практика, а средство в преодолении слабостей и тренировка силы воли, путь к достижению желаемых результатов.

Поэтому важна мотивация, понимание того, ради чего вы идете на самоограничения. Без внятного определения цели — ее не получится достичь.

close shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Виды аскезы

Существует много вариантов аскезы, но можно выделить следующие:

отказ от некоторых продуктов (пост);

отказ от алкоголя;

отказ от курения;

недопущение брани и ругани;

отказ от импульсивных покупок;

половое воздержание;

уединение (отказ от токсичных социальных связей);

бдение (концентрация на учебе, работе, других сферах жизни);

отказ от лени (недопущение праздного времяпровождения);

отказ от использования гаджетов;

отказ от соцсетей и интернета;

отказ от видеоигр;

длительная практика молитвы;