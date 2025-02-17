В Ростовской области вновь задержали несколько крупных чиновников. В чем их обвиняют?

ФСБ задержала замгубернатора — главу минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского. Также стало известно о задержании заместителя министра цифрового развития. Это не первые эпизоды с арестами, обысками и уголовными делами, касающиеся местных чиновников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

За что задержали министра

О задержании Константина Рачаловского стало известно утром 17 февраля. Позже информацию подтвердили в управлении ФСБ по Ростовской области.

«В отношении Рачаловского К. Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий. — «Газета.Ru»)», — уточнили в ведомстве.

По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина, с Рачаловским сейчас проводят следственные действия .

«Правительство региона оказывает содействие следствию», — добавил Тюрин.

Кто такой Константин Рачаловский? Константин Рачаловский занимал пост главного агронома совхоза «Октябрьский», был директором АО «Октябрьское» в Аксайском районе, с 1996 года — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района. С 2009-го — первый замглавы администрации Аксайского района.



Министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский стал весной 2014 года, а в сентябре 2023-го его назначили заместителем губернатора.



«Оперативниками установлено, что Рачаловский, обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены », — резюмировали в ФСБ.

Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что в здании регионального правительства проходят обыски. По его информации, к Рачаловскому также могут возникнуть вопросы по делу в отношении министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой.

«По версии следствия, Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денег привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей» , — уточнил источник SHOT.

Обыски у главы минцифры

В этот же день сотрудники ФСБ провели обыски у руководства минцифры Ростовской области. Чиновников заподозрили в злоупотреблении полномочиями во время заключения контракта на поставку программного обеспечения.

«Обыски прошли у министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, а также у двух заместителей министра», — рассказали в управлении ФСБ «Интерфаксу».

Собеседник агентства добавил, что в отношении руководства министерства возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в минцифры под предлогом перехода на отечественное ПО в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» неправомерно выделили деньги из бюджета для заключения госконтракта с ООО «Электронные офисные системы (Софт)». Договором предусмотрели право использования программного обеспечения с опцией «Редактирование файлов» системы электронного документооборота «Дело» почти на 60 млн рублей .

«При этом фактически в рамках госконтракта поставлена лицензия для работы с офисным редактором «Мой офис», стоимость которой ниже более чем в четыре раза», — отметили в ФСБ.

«Интерфаксу» в правоохранительных органах сообщили, что обыски прошли у главы министерства Евгения Полуянова и двух его заместителей — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко. Одного из них задержали.

Кого еще задерживали в Ростовской области

Кадровые изменения в Ростовской области начались в ноябре прошлого года, когда должность покинул губернатор Василий Голубев. Он сообщил, что решил уйти в связи с переходом на другую работу.

«Где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — отмечал Голубев.

Врио губернатора с тех пор — Юрий Слюсарь. При нем в администрации Ростовской области произошли громкие задержания.

В декабре глава минтранса Виталий Кушнарев стал фигурантом дела о получении взятки в размере 27 млн рублей. Задержали также его заместителя Дмитрия Мамелко.

В начале февраля суд арестовал замгубернатора — главу минфина Лилию Федотову. Ее заподозрили в превышении должностных полномочий. В СИЗО она пробудет до начала апреля. Следователь просил о заключении чиновницы под стражу, ссылаясь на частые зарубежные поездки Федотовой и проживание ее сына в Испании.