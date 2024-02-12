«Не мог понять, как всеблагой Бог мог создать осу-наездника»: был ли верующим Чарльз Дарвин?

В советские годы учение Дарвина об эволюции было органической частью «исторического материализма» и противопоставлялось христианскому взгляду на мир. Аналогичным образом многие относятся к Дарвину на Западе: в глазах религиозных фундаменталистов он еретик и кощунник, покусившийся на святое. Но во что верил сам ученый? О том, как Дарвин чуть не стал священником, а потом отказался от христианства — в материале «Газеты.Ru».

Чуть не стал священником

В семье известного врача Роберта, принадлежащего к влиятельной семье Дарвин-Веджвуд, из которой произошло множество мыслителей и выдающихся людей разных профессий, 12 февраля 1809 года родился пятый ребенок. Чарльз никогда не страдал от голода и лишений (обычных для детей тех лет) и потому с детства мог предаваться увлечениям, вроде естествознания или коллекционирования жуков. При этом его совсем не интересовало то, что предлагала классическая школа начала XIX века (латинский язык и риторика), и потому учился он плохо.

close 100% Портрет молодого Чарльза Дарвина, 1840 год GraphicaArtis/Getty Images

Лето 1825 года юноша провел, помогая отцу лечить пациентов, а осенью поступил в медицинскую школу Эдинбургского университета. Там ему тоже было скучно на занятиях по хирургии и анатомии, зато Дарвина заинтересовало студенческое Плинианское общество, которое было дискуссионной площадкой для обсуждения революционных идей в науке и философии. Также будущий создатель теории происхождения видов помогал анатому Роберту Гранту исследовать морских моллюсков и даже сделал самостоятельно ряд открытий: например, то, что считали водорослью, оказалось яйцевидными коконами пиявки Fucus loreus. Именно от Гранта Дарвин заразился идеями эволюционизма, которые пропагандировал француз Ламарк.

Роберт Дарвин считал, что его сын, выражаясь русским языком, растет лодырем и шалопаем. Поняв, что Чарльз предпочитает охоту и конные прогулки анатомии, и врачом стать не сможет, отец направил его в Колледж Христа Кембриджского университета. Его успешные выпускники становились англиканскими священниками, и именно эта судьба ждала Дарвина. Там он познакомился со священниками-натуралистами, — группой верующих христиан, которые считали своей целью разгадать божественный замысел в окружающей природе. Например, в этом духе написаны работы исследователя Уильяма Пейли: он считал, что адаптация организмов к окружающей среде — это действия Бога через законы природы.

Дарвин поступил на курс геологии священника-натуралиста Адама Седжвика, и вместе с ним отправился в исследовательское путешествие на корабле HMS Beagle, — то самое, по итогам которого появилась работа «Происхождение видов».

Тот факт, что Дарвин попал в науку через духовную академию, кажется забавным, с учетом того, что в последующие столетия основная критика дарвинизма исходила из религиозной среды.

Верил Библии не больше, чем священным книгам индусов

Многим людям кажется, что личные взгляды Дарвина прямо связаны с выводами его работы. На самом деле, в естественных науках имеют значения лишь доказательства и аргументы в пользу теории или в ее опровержение, а моральные, эстетические или религиозные убеждения не оцениваются. Тем не менее, поскольку дарвинизм быстро вышел из рамок академической науки и превратился в общественно-политический вопрос, ученые постарались тщательно исследовать взгляд Дарвина на религию.

Историк Адриан Десмонд пишет, что отправляясь в Кембридж, будущий создатель эволюционизма «ни в малейшей степени не сомневался в строгой и буквальной истинности каждого слова в Библии» Адриан Десмонд; Джеймс Мур --«Дарвин», (1991). Его работа со священниками-натуралистами так же была посвящена поиску разумного замысла в природе, а находясь в кругосветном путешествии на борту Beagle Дарвин регулярно цитировал Священное писание там, где заходила речь о морали.

То путешествие в корне изменило его жизнь, поскольку позволило накопить огромный фактический материал о разнообразии животных. Дарвин, с детства любивший коллекционировать и систематизировать, пришел к выводу, что виды образовались под действием борьбы за выживание (точнее, борьбы за возможность успеть принести потомство). Строго говоря, это не противоречит идеи наличия Бога, но идет вразрез с буквальным пониманием Библии.

Дарвин начал менять свои взгляды и активно дискутировал о них с женой Эммой. Например, он не мог понять, как всемогущий и всеблагой Бог мог создать существо вроде осы-наездника (Ichneumonidae), которое парализует гусениц и превращает их в живую пищу для потомства. Более того, — если теория Дарвина верна, то современные осы появились потому, что делали это более эффективно, чем их неудачливые сородичи. Выходило, что Бог создал мир через боль и насилие, — а это уже резко противоречит христианским догматам. Дарвин ставил этот вопрос шире, и всю вторую половину жизни размышлял над проблемой зла, одну из самых сложных в христианстве: если Бог благ, всемогущ и всеведущ, зачем он создал животных и людей, заранее зная, что они обречены на страдания и никак не смогут на это повлиять.

Сам он описал свои мысли в путешествии так: «В течение этих двух лет меня заставили много думать о религии. На борту Beagle я был вполне ортодоксальным, и я помню, как несколько офицеров искренне смеялись надо мной за то, что я цитировал Библию, как неопровержимый авторитет в вопросах религии и, иногда, морали. Но к настоящему времени я постепенно пришел к выводу, что Ветхому Завету — со всей его явно ложной историей мира, с Вавилонской башней, радугой как божественным знаком, с приписыванием Богу чувств мстительного тирана — можно было доверять не больше, чем священным книгам индусов или верованиям любого варвара».

close 100% Чарльз Дарвин, 1869 год Julia Margaret Cameron/Global Look Press

Так же Дарвина начинали смущать и другие положения христианства. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают, — цитировал Дарвин Христа. — Это означает, что люди, которые не верят, включая моего отца, брата и почти всех моих лучших друзей, будут вечно наказаны. И это отвратительное учение», — продолжал он. Примерно с 1849 года Дарвин перестал посещать церковь, но туда продолжали ходить его жена и дети. Когда его девятилетняя дочь не пережила болезнь, бывший священник-натуралист перестал верить в загробную жизнь и спасение души.

К моменту написания «Происхождения видов» в 1871 году Дарвин считал наличие религии и морали важными эволюционными характеристиками человека, — к тому моменту христианскую веру он перечислял через запятую с фетишизмом и прочими суевериями. «Нет никаких свидетельств того, что человек изначально был наделен облагораживающей верой в существование Всемогущего Бога. <...> Существовало и существует до сих пор множество рас, которые не имели представления об одном или нескольких богах, и в языке которых нет слов для выражения такой идеи», — писал он в этой книге.

Однако автор теории эволюции так и не стал атеистом. Ему нравилась идея Бога как верховного устроителя Вселенной, которая устроена слишком сложно, чтобы быть случайной. Дарвин закончил жизнь агностиком, поскольку не смог прийти к окончательным выводам о наличии или отсутствия Бога. Существует распространенная легенда, будто бы в последние минуты, находясь в больнице, он покаялся и отрекся от теории эволюции, но эта история целиком выдумана христианской активисткой Элизабет Хоуп и с тех пор лишь перепечатывается в разных вариантах.