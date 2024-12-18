«Мне предлагали $100 тысяч»: ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Кириллова ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в убийстве Кириллова

Исполнителю теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, обещали $100 тыс. и «европейский паспорт». ФСБ задержала возможного убийцу военных — им оказался приезжий из Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. По предварительным данным, силовики задержали еще одного подозреваемого.

Исполнителя теракта завербовали на Украине

О задержании причастного к убийству Кириллова и Поликарпова сообщил Центр общественных связей ФСБ. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемого схватили в деревне Черное городского округа Балашиха. В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и СК. Предполагаемый исполнитель теракта, гражданин Узбекистана 1995 года рождения, рассказал, что его завербовали агенты украинских спецслужб.

«По их заданию прибыл в город Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова», — сообщили в ФСБ.

Там добавили, что задержанный арендовал каршеринговый автомобиль для наблюдением за генералом, установил в машине Wi-Fi-видеокамеру, которая транслировала происходящее в режиме онлайн в украинский город Днепр (Днепропетровск).

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат и через несколько месяцев [привез] вещи для бомбы, я это тоже понимал. Потом все подготовили и поставили рядом с домом генерала. Потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я это сделал, для чего? Мне предлагали $100 тысяч и европейский паспорт», — рассказал задержанный.

По данным РИА Новости, им оказался 29-летний Ахмад Курбанов. Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что молодой человек жил в России минимум с 2015 года и работал в чайхане.

Подозреваемого в убийстве Кириллова передали сотрудникам СК. Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном хранении и изготовлении взрывного устройства. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — резюмировали в ФСБ.

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Задержанных оказалось двое

В результате оперативных действий удалось задержать еще одного причастного к убийству военных. Как сообщили источники «Коммерсанта», их след взяли с места преступления, где заметили два подозрительных автомобиля. Собеседники издания уточнили, что организаторы теракта вышли на подозреваемых через мессенджеры — списались, вошли в доверие, после чего передали им контакты куратора из СБУ.

Источник Telegram-канала «112» уточнил, что подозреваемых задержали вчера, 17 декабря — в день убийства. По данным РИА Новости, МИД Узбекистана организовал проверку по факту задержания гражданина республики.

Кто убил генерала Кириллова

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова заинтересованы «англосаксы».

«Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами», — рассказала она в ходе брифинга.

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Представитель Службы безопасности Украины в интервью газете The New York Times подтвердил, что теракт в Москве организовали украинские спецслужбы. Пожелавший остаться анонимным собеседник издания рассказал, что Кириллова считали «законной целью», а за день до убийства его обвинили в совершении военного преступления на Украине.