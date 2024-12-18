«Мне предлагали $100 тысяч»: ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Исполнителя теракта завербовали на Украине
О задержании причастного к убийству Кириллова и Поликарпова сообщил Центр общественных связей ФСБ. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемого схватили в деревне Черное городского округа Балашиха. В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и СК. Предполагаемый исполнитель теракта, гражданин Узбекистана 1995 года рождения, рассказал, что его завербовали агенты украинских спецслужб.
«По их заданию прибыл в город Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова», — сообщили в ФСБ.
Там добавили, что задержанный арендовал каршеринговый автомобиль для наблюдением за генералом, установил в машине Wi-Fi-видеокамеру, которая транслировала происходящее в режиме онлайн в украинский город Днепр (Днепропетровск).
«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат и через несколько месяцев [привез] вещи для бомбы, я это тоже понимал. Потом все подготовили и поставили рядом с домом генерала. Потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я это сделал, для чего? Мне предлагали $100 тысяч и европейский паспорт», — рассказал задержанный.
По данным РИА Новости, им оказался 29-летний Ахмад Курбанов. Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что молодой человек жил в России минимум с 2015 года и работал в чайхане.
Подозреваемого в убийстве Кириллова передали сотрудникам СК. Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном хранении и изготовлении взрывного устройства. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — резюмировали в ФСБ.
Задержанных оказалось двое
В результате оперативных действий удалось задержать еще одного причастного к убийству военных. Как сообщили источники «Коммерсанта», их след взяли с места преступления, где заметили два подозрительных автомобиля. Собеседники издания уточнили, что организаторы теракта вышли на подозреваемых через мессенджеры — списались, вошли в доверие, после чего передали им контакты куратора из СБУ.
Источник Telegram-канала «112» уточнил, что подозреваемых задержали вчера, 17 декабря — в день убийства. По данным РИА Новости, МИД Узбекистана организовал проверку по факту задержания гражданина республики.
Кто убил генерала Кириллова
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова заинтересованы «англосаксы».
«Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами», — рассказала она в ходе брифинга.
Представитель Службы безопасности Украины в интервью газете The New York Times подтвердил, что теракт в Москве организовали украинские спецслужбы. Пожелавший остаться анонимным собеседник издания рассказал, что Кириллова считали «законной целью», а за день до убийства его обвинили в совершении военного преступления на Украине.