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Захарова раскрыла, кому выгоден теракт против Кириллова

Захарова: главные выгодополучатели от теракта против Кириллова – англосаксы

Главными выгодополучателями от теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова являются англосаксы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Мы видим, что киевский режим взял на себя ответственность в очередной раз за новый теракт. Бесноватый киевский режим, это все инструментарий, управляется все англосаксами», — сказала Захарова.

Исполнителя теракта задержали сотрудники ФСБ. Известно, что это молодой человек 1995 года рождения. Предположительно, он был завербован спецслужбами Украины.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было раскрыто место задержания исполнителя теракта, в результате которого погиб Кириллов.

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Убийство генерала Кириллова
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