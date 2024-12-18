Задержаны подозреваемые в причастности к убийству генерала Кириллова

Задержаны двое мужчин, причастных к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что их задержали 17 декабря. Подозреваемые уже дали показания и рассказали следователям об организаторах преступления.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.