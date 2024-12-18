Задержан исполнитель теракта против генерала Кириллова

Задержан завербованный спецслужбами Украины исполнитель теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦОС ФСБ РФ.

Telegram-канал 112 писал, что задержаны двое мужчин, причастных к убийству военного.

По данным ФСБ, задержан иностранный гражданин 1995 года рождения, совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у дома на востоке Москвы, где жил Кириллов.

Мужчина заявил следствию, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву, получил мощную бомбу и разместил ее на электросамокате, припаркованном возле подъезда дома Кириллова.

Для наблюдения за домом подозреваемый арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi видеокамеру, показывающую изображение организаторам в Днепре (Украина). Как только военные покинули подъезд, СВУ было дистанционно активировано, уточнили в ФСБ РФ.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.