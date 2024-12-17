Взрывчатка в самокате, камера — в каршеринге. Что известно об убийстве генерала Кириллова Осколки при взрыве, убившем генерала Кириллова, разлетелись на 100 метров

Полиция установила личность арендатора каршерингового авто, из которого снимали убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. В скором времени его доставят на допрос. Выяснилось, что в результате теракта пострадал водитель военного — его госпитализировали с контузией и ранениями рук. Что известно о теракте в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Убийство снимали на видео

Момент взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте попал на видео. Камера была спрятана в припаркованном у подъезда каршеринговом автомобиле. Полиции удалось установить личность арендатора машины.

«В ближайшее время арендатора каршеринга доставят на допрос. По одной из версий, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. При этом участники подрыва могли не знать о наличии пособников», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Источники SHOT добавили, что самокат с самодельной бомбой могли поставить у подъезда всего за несколько часов до покушения, а вот автомобиль каршеринга с установленной камерой — раньше.

По данным Mash, автомобиль подогнали к дому несколько дней назад. Камеру развернули в сторону подъезда, а чтобы она не привлекала излишнего внимания, завернули в тряпку. Картинка транслировалась в сеть, преступники следили за входящими и выходящими из дома людьми. Когда в объективе камеры появились Игорь Кириллов и Илья Поликарпов, установленное на самокате взрывное устройство привели в действие. Звуки взрыва слышали за пару километров от места ЧП. Самокат же, возможно, припарковал случайный мужчина. Вероятно, он «выполнял заказ» и не подозревал, что и кому доставляет, уточнил Mash. Теперь правоохранители ищут этого человека.

close Игорь Кириллов и Илья Поликарпов ТАСС

Водитель Кириллова выжил

Кроме самого Игоря Кириллова и его помощника, на месте теракта находился водитель начальника войск РХБЗ. В момент взрыва он находился за рулем служебной Toyota Camry.

Это его и спасло. Кириллов вместе с помощником погибли на месте, а водителя контузило взрывной волной. Мужчина получил также раны лица и рук. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу.

Неизвестные «заминировали» авто Картаполова

Спустя всего несколько часов после теракта на Рязанском проспекте стало известно о «минировании» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Неизвестный сообщил в экстренные службы о заложенной в машине депутата бомбе — на место выехали взрывотехники. По данным Telegram-канала Baza, звонивший объяснил, что его завербовали, однако он все же решил предупредить о готовящемся взрыве.

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Картаполов подтвердил РБК, что взрывотехники проверяют его машину после сообщений о минировании. В интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости» парламентарий заявил, что специалисты внимательно осматривают автомобиль. На вопрос, планировал ли он сегодня поездки на этой машине, депутат ответил, что «у них (заложивших устройство. — Ред.) нет логики».

Кто убил генерала Кириллова

Сразу несколько источников западных СМИ сообщили, что к теракту в Москве причастны украинские спецслужбы. По данным агентства Reuters и «Би-би-си», начальника войск РХБЗ и его помощника убили агенты СБУ.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, украинские власти сами признались в совершении теракта.

«Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, наши враги уже поспешили опубликовать информацию о своей причастности», — заявил Медведев в ходе совещания по оборонным госконтрактам.

Он добавил, что заказчиком теракта стало «военно-политическое руководство Украины».