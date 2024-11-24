Подоляк назвал «Орешник» выдумкой. Как на это отреагировала Россия? Захарова указала на противоречия в словах Подоляка о ракете «Орешник»

Мария Захарова ответила на заявление советника украинского президента Михаила Подоляка, который утверждал, что российской ракеты «Орешник» не существует. В своем комментарии представитель МИД напомнила, что сам Зеленский признал наличие ракеты, и отметила при этом, что сомнения в очевидных фактах — частое явление в офисе украинского президента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника украинского президента Михаила Подоляка, который утверждал, что ракеты «Орешник» не существует.

В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что в офисе президента Украины часто возникали сомнения в существовании очевидных фактов, однако сам Зеленский признал наличие ракеты.

«Днем ранее Зеленский сказал, что она (ракета «Орешник») существует. До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли «Южмаш», — написала Захарова.

Подоляк о российской ракете

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшая российская ракета средней дальности «Орешник», которой был нанесен удар по военному объекту в Днепре, якобы не существует.

«Нет никаких «Орешников» в России», — сказал он.

Подоляк добавил, что речь идет о классической межконтинентальной баллистической ракете, которая упоминается в международных договорах, и что название «Орешник» было «присвоено» ракете Владимиром Путиным. Советник украинского президента также отметил, что наличие такого оружия в России очевидно и что использование этой ракеты делает любые попытки договориться с Москвой невозможными.

Испытания ракеты «Орешник» завершены

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний новейшей российской ракеты средней дальности под названием «Орешник». Глава государства отметил, что удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре в ответ на использование украинскими военными западных дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для атак по территории России.

Президент подчеркнул, что «Орешник» не является средством массового поражения, это не стратегическое оружие. При этом ракетная система — это эффективное гиперзвуковое оружие, которое в сочетании с другим системами будет сопоставимо с оружием стратегического назначения.

«Средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует», — отметил Путин.

19 ноября Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области, используя шесть американских ракет ATACMS. В результате удара никто не пострадал, а пожар, который возник на объекте, был оперативно потушен.

21 ноября украинские военные применили британские ракеты Storm Shadow и американские системы HIMARS для атаки на командный пункт российской группировки «Север» в Курской области. В ходе атаки и последовавшего противовоздушного боя среди личного состава внешней охраны объекта и обслуживающего персонала были пострадавшие. Однако командный и оперативный состав пункта управления, по заявлению Путина, остался невредим.