Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде, Киев, Украина, 19 ноября 2024 года

Зеленский осудил Раду за отмену заседания из-за угроз атаки «Орешника». Теперь его обвиняют во лжи Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара «Орешника»

Владимир Зеленский раскритиковал Верховную Раду за отмену последнего ноябрьского заседания. Его отменили, поскольку депутатов предупредили о вероятности обстрела правительственного квартала Киева. Это произошло на следующий день после удара ВС РФ ракетой «Орешник» по военному заводу в Днепре. Президент Украины заявил, что органам власти нужно реагировать на воздушную тревогу, а не воспринимать данные разведок как разрешение на выходной. Самого Зеленского после этих слов обвинили во лжи и напомнили, что график работы определяет фракция «Слуга народа».

Почему отменили заседание Рады

Заседание украинской Верховной Рады 22 ноября (последнее в этом месяце) отменили из-за повышенной угрозы ракетной атаки на следующий день после применения Россией системы «Орешник». Об этом заявил глава гуманитарного комитета Никита Потураев.

«Отменили из-за наличия информации о вероятных обстрелах. Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение и так как ничего важного не было запланировано, то перенесли на следующую пленарную неделю», — объяснил нардеп Ярослав Железняк.

Местных жителей и компании, имеющие офисы в правительственном квартале, также предупредили о возможном ударе. Однако Офис президента Украины, как и кабмин, остались работать в обычном режиме.

«С соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога — будем в укрытиях», — заявил спикер президента Сергей Никифоров.

«Это не разрешение на выходной»

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал депутатов за отказ от работы из-за угрозы обстрелов «Орешником». В вечернем обращении к нации Зеленский отметил, что органам власти нужно прежде всего реагировать на сигналы воздушной тревоги, а не воспринимать данные разведок как разрешение на выходной.

«Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. <…> Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех... Сирена звучит — идем в укрытие. Когда нет сирены — работаем и служим. В войне по-другому не бывает», — сказал президент.

В Раде со словами президента не согласились. Народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что решение об отмене заседания приняла президентская фракция «Слуга народа».

«Напомните президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Более того, в чат глав фракций сообщение об отмене заседания пришло уже как факт», — написал он в соцсетях.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что Зеленский критикует сам себя, когда осуждает действия Рады.

«Верховной Рады как института на Украине не существует. Потому что она выполняет все, что хочет Зеленский. Рада не отменяет заседание, потому что так захотела. Рада не голосует за законы, потому что захотела», — объяснил Гончаренко.

Он также назвал «полным позором» слова украинского президента по поводу посольств, поскольку, по словам депутата, Зеленский не имеет права указывать представительствам других государств.

А нардеп Артем Дмитрук, бежавший с Украины в августе 2024 года, назвал Зеленского клоуном из-за обвинения парламентариев в самовольной отмене заседания.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO (с англ. — герой), а все остальные предатели!» — написал он в Telegram-канале.

Побег Дмитрука Дмитрук покинул Украину 24 августа и был замечен в Молдавии. 26 августа в Государственном бюро расследований подтвердили, что депутат незаконно пересек границу в Одесской области. Днем ранее, 25 августа, стало известно, что Дмитруку сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя и военного и попытку похитить оружие. 29 августа нардепа объявили в международный розыск.

Первый удар «Орешником»

20 ноября в Киеве закрылись посольства США, Италии, Испании и Греции из-за предупреждения о возможной «значительной воздушной атаке». В американском диппредставительстве заявили, что получили об атаке «конкретную информацию».

Российские войска нанесли удар в ночь на 21 ноября — завод «Южмаш» в городе Днепр атаковали баллистической ракетой. Президент России Владимир Путин сообщил, что таким образом Россия провела испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По словам главы государства, противодействия подобным ракетам нет. Они атакуют цели со скоростью 2,5–3 км в секунду, поэтому современные системы ПВО такое оружие не перехватят.

После российского удара по Днепру Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию западных партнеров:

«Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе. В противном случае будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины».

При этом Вашингтон заранее предупредил Киев о вероятности использования ВС РФ новой ракеты. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США «знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности» и консультировались с партнерами.

«В последние дни мы провели консультации с Украиной, нашими близкими союзниками и партнерами, чтобы помочь им подготовиться», — сказала Жан-Пьер и добавила, что Вашингтон предоставил Киеву сотни противоракет и постоянно направляет системы ПВО.