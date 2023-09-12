Airbus-A320 аварийно сел в поле под Новосибирском. К пилотам возникли вопросы

Airbus-A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна. Однако другие пилоты в комментарии «Газете.Ru» усомнились в профессионализме коллег.

Airbus-A320 «Уральских авиалиний» в ночь на 12 сентября выполнял рейс U6-1383 из Сочи и должен был приземлиться в аэропорту Омска в 07.50 (3.50 мск). Однако во время полета, по данным сервиса Flightradar, борт по техническим причинам изменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), после чего набрал высоту и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где запросил посадку.

В распоряжение Telegram-канала 112 попала запись переговоров перед экстренной посадкой, на которой упоминается, что «гидравлика вытекла полностью».

В 09.44 по местному времени (05.44 мск) экипаж 37-метрового лайнера принял решение садиться на грунт вне пункта назначения и совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

«Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет», — сообщило региональное управление МЧС.

По словам главы Убинского района Олега Конюка, фюзеляж самолета не поврежден, люди самостоятельно эвакуировались с воздушного судна по трапам. В МЧС уточнили, что их временно разместили в местном Доме культуры. Всего на борту находился 161 человек, среди них были шесть членов экипажа и 23 ребенка.

«Один бок немного закоптился»

Находившаяся в самолете жительница Омска Мария рассказала, что экипаж сработал грамотно, а эвакуация прошла спокойно.

Другая пассажирка опубликовала в соцсетях видео севшего самолета.

«Объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, посадили на поле, отбежали все подальше от самолета. Возгорания никакого не было. Так, один бок немного закоптился», — прокомментировала она запись.

Еще один пассажир по имени Алексей заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что «пилоты молодцы, посадили самолет очень мягко и нежно».

В пункте временного размещения пассажиров осмотрели врачи. Нескольких человек отправили на рентген с предварительным диагнозом «ушиб», у двух поднялось артериальное давление, у другого человека обострилась бронхиальная астма, сообщил областной Минздрав.

close На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года Члены экипажа самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, 12 сентября 2023 года На месте аварийной посадки самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области, 12 сентября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Росавиация проинформировала о том, что в регионе был организован оперштаб по ликвидации последствий ЧП. Из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями. К пункту временного размещения были направлены автобусы для перевозки пассажиров в Новосибирск. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов пообещал, что каждому пассажиру будет выплачено по 100 тысяч рублей.

Причина аварийной посадки

Правительство Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщило, что авария произошла из-за проблем с гидравликой. Согласно заявлению, возникли опасения, что тормоза откажут, поэтому было решено садиться в Новосибирске, где длиннее полоса.

По словам гендиректора «Уральских авиалиний», при заходе на посадку в аэропорт Омска у лайнера отказала «зеленая» гидросистема, которая отвечает за выпуск спойлеров (тормозных щитков на самолете) и закрылков, при ее отказе может увеличиться посадочная дистанция.

«Для большей надежности командир принял обоснованное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск...

К сожалению, сильный ветер, низкий эшелон и выпущенные створки шасси (которые невозможно было убрать) резко увеличили расход топлива и летчики поняли, что авиакеросина не хватит для захода на посадку в Новосибирске», — объяснил Скуратов.

Он подчеркнул, что командиру лайнера удалось успешно его посадить на ту площадку, которая была выбрана с воздуха. Самолет приземлился без внешних поломок, стоит на шасси.

После произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события», — заявили в Росавиации.

Инцидент будет расследовать Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Свою бригаду на место отправили и «Уральские авиалинии».

Что говорят авиаэксперты

В комментарии «Газете.Ru» действующий пилот усомнился в том, что его коллеги действовали профессионально:

«Во-первых, если самолет не долетел до Новосибирска, то был произведен неверный расчет по топливу. Во-вторых, по инструкциям посадка в поле должна производиться без шасси, так как в мягком грунте его часто отрывает, особенно переднюю стойку. В-третьих, разница в длине взлетно-посадочной полосы аэропортов Омска и Новосибирска составляет всего 500 метров.

С исправными двигателями можно было выработать топливо и попробовать сесть в Омске. Даже если бы самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта, то в случае возгорания в аэропорту уже были бы готовы экстренные службы к тушению. Это точно лучше, чем садиться в поле. Хорошо, что в данном случае все прошло удачно. Повезло».

Летчик-испытатель, авиаэксперт Виктор Заболотский в беседе с РБК уточнил, что в гидросистеме, позволяющей управлять самолетом, используется масло. Если оно вытекает, контролировать лайнер становится невозможно:

«Скорее всего, это были последние капли, или, так сказать, литры этой жидкости, которой еще можно было управлять. […] То, что они дотянули и сделали, — это замечательно, потому что, я смотрю, у них и шасси выпущено, и самолет не имеет серьезных повреждений».

15 августа 2019 года Airbus A321-211 тех же «Уральских авиалиний» аварийно сел в четырех километрах от аэропорта Жуковский в Московской области после столкновения со стаей птиц. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, 74 из них получили травмы различной степени тяжести. На второй день после аварии пилоты получили звания Героев России, бортпроводники — Ордена Мужества. Однако в окончательном отчете МАК сообщалось о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ряде их ошибок, явных признаках дезорганизации и непоследовательности действий.

Советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов сравнил посадку Airbus A320 «Уральских авиалиний» под Новосибирском с аварийной посадкой Airbus A321 под руководством пилота Дамира Юсупова в 2019 году. Он считает действия экипажа в обоих случаях непрофессиональными:

«Эти два случая объединяет одна проблема: «Уральским авиалиниям» надо получше готовить своих летчиков, своих командиров. Что одного, что второго.

Посадка в поле самолета может быть в следующих случаях. Если заканчивается топливо в самолете. Для того, чтобы не сгореть в воздухе, командир принимает решение садиться в поле, чтобы все остались живы.

Но это при пожаре на самолете, здесь пожара не было. Значит, отказ двигателей. Либо малое количество топлива и он понял, что он не долетит, и произвел посадку в поле. Не надо было лететь на запасной аэродром, если у тебя нет топлива. Ты мог упасть на дома, в лес, в горы, в гаражи. Опять повезло, что им попалось поле».

Авиаэксперт отметил, что отказ гидравлической системы тоже не является поводом для посадки в поле.

«Гидравлика отказала. Там три системы гидравлические, одна электрическая. Много чего не работает, но самолет из-за этого не надо сажать в поле. Надо было сказать, что они не долетят до Новосибирска. Для этого надо залезть в таблицу и посмотреть, посчитать топливо, как в документах написано. Для пассажиров самые большие риски — это неподготовленный экипаж. Вот и все. И здесь все остальное вытекает из этого», — заключил Литвинов.