«Причина катастрофы – халатность экипажа». Командир SSJ-100 получил срок после гибели пассажиров

Командир самолета Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в Шереметьево в 2019 году, Денис Евдокимов приговорен к шести годам колонии-поселения. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения, а также удовлетворил денежные иски двух потерпевших в общем размере 3 млн рублей. Защита назвала приговор «слишком суровым». «Газета.Ru» вспомнила детали громкой трагедии.

Городской суд Химок (Подмосковье) приговорил Дениса Евдокимова, капитана воздушного судна SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, к шести годам колонии-поселения. Об этом ТАСС сообщает из зала суда.

«Суд постановил признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в решении судьи.

Кроме того, судом были удовлетворены иски двух потерпевших – каждый в размере 1,5 млн рублей. Дополнительно суд запретил Евдокимову управлять самолетом в течение трех лет.

ТАСС отмечает, что капитан Евдокимов не был взят под стражу в зале суда, он должен явиться в колонию-поселение своим ходом.

Адвокаты летчика желают обжаловать приговор как «слишком суровый», заявила представитель Евдокимова Наталья Митусова. По ее словам, предписание для явки в колонию подзащитный получит только после вступления решения суда в законную силу.

24 мая гособвинение запросило Евдокимову шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Прокуратура заявила, что причиной катастрофы стало несоблюдение правил эксплуатации судна. Самолет не был достаточно сбалансирован для посадки, при этом пилот «не ощущал аварийной ситуации» и не установил код аварийности. Superjet 100 садился с «запредельной перегрузкой».

«В момент третьего касания стойки были уже частично разрушены. Первый удар стойки выдержали, второй удар же о полосу был очень сильным, после чего стойки были надломаны», — отметила представитель гособвинения.

Инцидент в аэропорту Шереметьево случился 5 мая 2019 года. После жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Прокуратура утверждает, что причина катастрофы – халатность экипажа, отказ от процедуры сброса лишнего топлива перед посадкой. Защита Евдокимова указывает, что на высоте 2,7 км в самолет попала молния, и часть систем отказала, а часть – функционировала со сбоями. Согласно позиции защиты, вырабатывать топливо в воздухе было небезопасно, поэтому КВС принял решение садиться с превышением посадочной массы.

Стойки шасси, по плану Евдокимова, должны были срезаться, но к несчастью, они вырвали стенку топливного бака, и из-за возникшей утечки горючего начался пожар.

В 2020 году Следственный комитет РФ утверждал, что Евдокимов «грубо посадил борт на землю, нарушил правила по управлению воздушным судном, что повлекло разрушение и возгорание самолета».

Кроме того, следствию – по заявлению представителя СК Светланы Петренко — удалось опровергнуть слова Евдокимова о том, что самолет был неисправен. Данные черных ящиков показали, что судно «адекватно реагировало на действия пилота», добавила она.

Сам Денис Евдокимов указывал в разговоре с «Лентой.ру» в 2020 году, что конструкция шасси якобы не соответствовала «нормам летной годности».

«Я искренне сожалею и прошу прощения, что стал участником этих событий. Точнее, я понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависит от правильности моих действий, и предпринял все возможное», — сказал пилот.

По словам Евдокимова, испытательных полетов с посадкой при массе, превышающей максимальную посадочную, не проводилось. Тем не менее в документах производителя была пометка о возможности посадки с массой вплоть до максимальной взлетной.

«Я не отступлюсь, и чего бы мне это ни стоило, <...> продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, способствовавших наступлению трагических последствий, ведь от этого зависят жизнь и здоровье людей, продолжающих летать на Superjet», — сказал пилот.

В 2020 году экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич предположил, что вина за катастрофу с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево может лежать на пилотах.

«Факт, что катастрофа являлась неким следствием ошибок пилотирования», — сказал Лукашевич в разговоре с «Национальной службой новостей». Он добавил, что первым промахом пилотов стало попадание в грозовой фронт, где в самолет ударила молния.

Авиаэксперт также назвал Superjet 100 «нормальным» и «самым безопасным самолетом», а инцидентов с молниями насчитал сразу 13 раз. Так Лукашевич прокомментировал версию о том, что трагедия могла произойти из-за ошибок специалистов, которые проектировали лайнер.

При этом ранее Лукашевич в разговоре с URA.RU говорил об обратном – что во время аварии «экипаж отработал как часы», а полеты на лайнерах Superjet 100 «необходимо приостановить».

В декабре 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что родственники жертв крушения самолета подали иск в суд Парижа против семи иностранных компаний, которые производили приборы и системы авиалайнера, а также — против «Аэрофлота» как эксплуатанта воздушного судна. По мнению истцов, причиной трагедии стало «несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите».

Ответчиками по делу оказались французские компании Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics, PowerJet, L'Equipement et la Construction Electrique (ECE) и американская корпорация Curtiss-Wright.

Общая сумма исковых требований составляет порядка €25 млн. С лета 2022 года СМИ не сообщали о дальнейшем ходе дела о катастрофе.