«15 августа считаю вторым днем рождения»: интервью с пилотом и Героем России Дамиром Юсуповым

15 августа 2019 года произошло «чудо в кукурузном поле». Тогда самолет, вылетевший из аэропорта Жуковский по маршруту Москва — Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Пилот лайнера Дамир Юсупов совершил вынужденную жесткую аварийную посадку за пределами аэропорта. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, выжили, а Юсупов получил звание Героя России. В годовщину события «Газета.Ru» созвонилась с пилотом и узнала, как изменилась его жизнь за четыре года: в каких отношениях он с экипажем и пассажирами того самого рейса и почему не считает 15 августа праздником.

— Дамир, как вы проведете 15 августа?

— 15 августа — памятная дата для всех, кто был на самолете Airbus A321. Я, мой экипаж, пассажиры — все называют этот день вторым днем рождения. Случилось чудо, что самолет, не предназначенный для посадки в поле, с полными баками топлива и с пассажирами на борту, приземлился так удачно. Мы все трепетно относимся к этому дню.

Стараюсь в этот день встречаться с экипажем, с которым был на борту. Мы все живем в Екатеринбурге. В годовщину события выбираемся куда-то на природу.

Общаемся и с пассажирами. У нас есть чат в одной социальной сети. Каждый год перед 15 августа там происходит оживление — все обсуждают, когда лучше собраться. Поскольку большинство пассажиров живет в Москве, я не вижусь с ними именно 15 августа. Однако каждый год они ездят на поле, где все случилось.

close 100% Экипаж самолета Airbus А320 yusupov_damir_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— У вас не было мыслей сорваться в Москву в годовщину к пассажирам?

— В этом году 15 августа я работаю: буду на рейсе, возвращаюсь из Владивостока в Екатеринбург утром. С пассажирами мы встречаемся вне памятной даты. Например, в марте 2023 года многие пришли на премьеру фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (фильм Сарика Андреасяна, снятый по событиям 15 августа 2019 года, — «Газета.Ru»). А в прошлом году я собрал всех пассажиров в Москве, чтобы покататься на тренажере Airbus.

— Кстати, о фильме. Вы выступили как консультант проекта, а также исполнили роль в эпизоде. Не думали связать свою жизнь с кинопроизводством?

— Да, мне был интересен опыт съемок, хотелось посмотреть всю кухню изнутри. Честно признаюсь, я узнал, насколько производство кино — трудоемкий процесс. Люди заняты на площадке с раннего утра и до поздней ночи. Это ведь очень тяжело. Не зря столько лет учатся, чтобы стать актером или режиссером.

Я попробовал себя в кино, да и хватит на этом. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Не собираюсь менять профессию. Но опыт, конечно, интересный. Мы ездили с показами фильма по всей стране — бесконечные встречи с новыми людьми. С одной стороны, это классно, ты заряжаешься от поклонников, с другой, очень устаешь, иногда хочется побыть одному.

— Вы поддерживаете отношения с актерами и съемочной командой фильма?

— Перед тем как снимать фильм, я познакомился с режиссером, сценаристом, актерами и продюсерами. Мы часто созванивались, встречались — это был нормальный рабочий процесс. Все контакты у меня остались. Близко с кем-то не общаюсь, но могу написать, например поздравить с днем рождения.

close 100% Сарик Андреасян и Дамир Юсупов на премьере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Алексей Никольский/РИА Новости

Чаще всего видимся с Егором Бероевым (Бероев сыграл в фильме Дамира Юсупова — «Газета.Ru»). Вот недавно были с ним на очередном мероприятии в честь фильма.

А так, все люди занятые, и я в том числе (улыбается). В то же время, если вдруг буду в столице, уверен, что кто-то из съемочной команды обязательно встретится со мной.

— Часто ли сегодня вас зовут на светские мероприятия? Вам нравится быть в центре внимания?

— Я, как Герой России, участвую в патриотических мероприятиях со школьниками, студентами, провожу «Уроки мужества». Мне этого хватает. А вот шоу-бизнес и все эти тусовки… Не люблю их.

Поначалу, когда на меня обрушилась популярность, я очень стеснялся, тяжело справлялся. Прошло время и появился опыт, сейчас проще ко всему отношусь. Однако я не везде участвую: по большей части я занят работой, домом, любимой семьей.

— За четыре года как изменилось внимание к вашей персоне? Стало ли меньше приглашений на съемки тех же телешоу?

— На пике популярности я был сразу после 15 августа 2019 года. Меня обсуждали не только в России, но и за рубежом: приглашали на интервью, телешоу. Было тяжело каждый раз вспоминать те события, мыслями возвращаться в тот день. Со временем внимание поутихло. Сейчас журналисты звонят перед какими-то датами — в преддверии Дня авиации или перед годовщиной «чуда в кукурузном поле».

С одной стороны, это событие круто изменило мою жизнь, я стал узнаваемым, но с другой — я остался все тем же: я глава семьи, я пилот. Конечно, прибавилось общественной работы, да и статус Героя России обязывает вести себя достойно.

close 100% Личный архив

— Вы — многодетный отец. Ваши дети знают, что их папа герой?

— Дети в курсе, конечно. У старших (У Дамира Юсупова двое сыновей от первого брака и трое детей от второго. — «Газета.Ru») брали интервью после того, что случилось. Младший сын не осознавал, что произошло, ему тогда было три года. Сейчас ему 7 лет, он увлекается авиацией — много раз рисовал самолет на кукурузном поле, много раз смотрел фильм по тем событиям. В прошлом году я вновь стал отцом, у меня родился сын, сейчас ему год — он, конечно, еще ничего не понимает.

— Хотели бы вы, чтобы дети пошли по вашим стопам?

— Конечно. У меня же династия: мой отец тоже работал в авиации, был вертолетчиком, сейчас на пенсии.

Конечно, детям нельзя навязывать свои мечты, но можно их направлять, подсказывать. Если кто-то из моих детей захочет стать пилотом, я, конечно, помогу.

close 100% Дамир Юсупов с семьей Личный архив

— Часто ли вы оказываетесь в самолете в пассажирском кресле?

— Я летаю в качестве пассажира, когда отправляюсь в командировки или в отпуск. Находясь в самолете, никогда не оцениваю работу коллег, знаю, что они — профессионалы. Спокойно сижу и наслаждаюсь полетом. Обычно в самолете я сплю, если никто не мешает.

По долгу службы я много путешествую. Когда есть стоянка, выхожу, знакомлюсь с городом. Раньше с семьей мы летали за границу, сейчас по России — Черное море, Кавказ, Балтийское море. Отдыхаем всегда активно: много гуляем, знакомимся с достопримечательностями. Не любим сидеть в гостинице.

— Что значит 15 августа для вашей семьи?

— Для людей, находившихся по ту сторону событий, 15 августа стал праздником, но для экипажа, пассажиров и их родственников — день был полон неприятных ощущений. Нет такого, что мы в семье радуемся. Достаточно того, что этот день и так превозносят журналисты, телевизионщики. Праздник только тогда, когда мы встречаемся с экипажем и пассажирами — поскольку давно не виделись с ними.