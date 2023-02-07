После Турции землетрясения прокатились по всей планете: есть ли между ними связь

В Центральной Турции во вторник произошло третье землетрясение магнитудой 5,6 баллов. По последним данным, три землетрясения и несколько десятков афтершоков унесли жизни более четырех тысяч жителей Турции и Сирии. За последние два дня подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов. Связаны ли землетрясения между собой – в материале «Газеты.Ru».

Третье землетрясение в Турции

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил во вторник, 6 февраля, что в Центральной Турции произошло новое землетрясение. Его магнитуда достигала 5,6 баллов.

По данным центра, толчки начались рано утром — в 6:13 по местному времени. Эпицентр находился в пяти километрах от района Гельбаши, а очаг залегал на глубине двух километров.

С момента начала первого землетрясения магнитудой 7,8, которое бушевало на юге Турции в ночь на понедельник, произошло не менее 100 подземных толчков силой 4,0 балла и более, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные Геологической службы США.

«Частота и сила подземных толчков имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, по-прежнему возможны повторные толчки силой от 5,0 до 6,0 баллов, которые могут привести к дополнительному повреждению конструкций, пострадавших от первоначального землетрясения. Это создает постоянную угрозу для спасательных команд и выживших», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что подземные толчки «простираются более чем на 300 километров вдоль зоны разлома».

Жертвы стихии

При землетрясении в Турции погиб один россиянин, сообщили ТАСС и «Известия», ссылаясь на источники.

«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», — приводит агентство слова своего собеседника.

Разрушительное землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло в ночь на понедельник. Его магнитуда, согласно оценкам специалистов, достигала 7,8 баллов. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подземные толчки в стране стали самыми сильными с 1939 года.

Особенно сильно из-за землетрясения пострадал турецкий город Газиантеп. Стихия также затронула сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. По последним данным, в Сирии погибли более 700 человек, пострадали 1430.

Специалисты также зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — второе землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Подземные толчки ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в Сочи.

По последним данным, после двух первых землетрясений и нескольких десятков мощных афтершоков в Турции погибли более 3,4 тысячи человек. Как уточнил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар, подземные толчки разрушили 5575 зданий, унесли жизни 3381 жителя, а 20 436 человек получили ранения.

Землетрясения по всей планете

После землетрясения в Турции подземные толчки ощутили жители в разных точках планеты. В частности, Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил во вторник, что зафиксировал подземный толчок магнитудой 5,8 в Тихом океане у Курильских островов.

Землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени (9:45 мск). В учреждении уточнили, что его очаг залегал на глубине 42 км в 189 км от Северо-Курильска.

Накануне телеканал NBC сообщил, что в северо-западной части штата Нью-Йорк зафиксировали самое сильное землетрясение за последние 40 лет. Согласно данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было зафиксировано в понедельник в 11:15 (14:15 мск) в двух километрах к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг подземных толчков залегал на глубине трех километров.

«В понедельник утром неподалеку от Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8, самое сильное из зарегистрированных в этом районе за последние 40 лет», — говорится в статье.

По информации телеканала, с 1983 года в этом районе было зафиксировано 24 землетрясения магнитудой выше 2,5.

Китайский сейсмологический центр сообщил в понедельник, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,1 в восточной части острова Тайвань в 04:20 по местному времени (23:20 мск).

В центре уточнили, что эпицентр подземных толчков находился в 34,4 км к северо-востоку от города Хуалянь, очаг землетрясения залегал на глубине 15,8 км.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил «Газете.Ru», что землетрясения на Курилах, в штате Нью-Йорк и на Тайване «никак не связаны с землетрясениями в Турции».

«Если вы посмотрите, как часто происходят землетрясения по миру такой магнитуды, как нынешние на Курилах или в штате Нью-Йорк, вы поймете, что они там происходят довольно часто и их вероятность очень велика. Это просто случайное совпадение, просто сейчас обращают внимание на землетрясения (после землетрясения в Турции – «Газета.Ru»). Ясно, что примерно в одно и то же время произошли землетрясения в разных частях Земли. Но они никакого отношения друг к другу не имеют», — сказал он.