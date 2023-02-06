«Дом хрустел, были очень странные звуки». Последние данные по землетрясению в Турции

Одно из сильнейших землетрясений за последние 100 лет произошло в Турции, эпицентр толчков пришелся на город Газиантеп на юго-востоке страны. За первым землетрясением последовали афтершоки — а за ними еще одно мощное землетрясение в другом регионе. В Турции погибли свыше полутора тысяч человек, еще почти 10 тысяч человек получили ранения, были разрушены тысячи зданий. Пострадала и соседняя Сирии — там пока известно о 460 погибших. Толчки почувствовали и жители других стран — Израиля, Грузии, Армении и России. Последние подробности о трагедии трагедии — в материале «Газеты.Ru».

По последним данным, в результате серии землетрясений магнитудой до 7,6 в Турции погиб 1541 человек, 9733 получили ранения. Также были разрушены 3471 зданий — об этом на брифинге сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

В ночь на 6 февраля – в 4:17 мск – в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром стала провинция Кахраманмараш на юге страны – в 27 км от Газиантепа, где проживает более миллиона человек. После этого было зафиксировано более 30 афтершоков.

Второе землетрясение магнитудой 7,7 специалисты зафиксировали центральной части Турции в 13:24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По словам главы Управления по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера, с момента регистрации первого землетрясения минувшей ночью в регионе было зафиксировано еще 105 подземных толчков.

close Последствия землетрясения в городе Хатай, Турция, 6 февраля 2023 года Последствия землетрясения в мечети в городе Дюздже, Турция, 6 февраля 2023 года Последствия землетрясения в городе Кахраманмараш, Турция, 6 февраля 2023 года Последствия землетрясения в городе Диярбакыр, Турция, 6 февраля 2023 года Последствия землетрясения в городе Диярбакыр, Турция, 6 февраля 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Блогер Людмила Жаботинская, которая во время землетрясения была в турецком Мерсине, рассказала «Известиям», что проснулась ночью от странных ощущений. Она разбудила семью, они оделись, «не успели взять документы, потому что действительно было страшно».

«Дом хрустел, были очень странные звуки. Казалось, что сейчас все развалится и сложится как спичечные коробочки», — рассказала Жаботинская. Девушка обратила внимание, что местные жители четко знали, что нужно делать в таких ситуациях – были с сумками, вещами.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Турции может находиться до 45 тыс. россиян. По оценкам специалистов, около 25-30 тыс. российских туристов могут быть в Стамбуле, около 12-15 тыс. – на курортах Антальи, а также до сотни туристов на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

В ассоциации отметили, что пока туристы путевки не аннулировали, обстановка в местах отдыха россиян спокойная, толчки в этих районах не чувствовались.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Сирия и другие страны

Помимо Турции, землетрясение нанесло серьезный ущерб соседней Сирии — известно о гибели 460 человек и 1300 пострадавших.

В минздраве страны рассказали, что основной удар пришелся на сирийские провинции Алеппо (особенно исторический центр), Латакия, Тартус и Хама. Турецкий Кахраманмараш находится в 200 км от Алеппо.

«В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения», – приводит слова жителя Сирии РИА Новости.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, в северных районах страны, неподконтрольных Дамаску, менее 380 человек погибли, более тысячи ранены. Информация не подтверждена официально.

Подземные толчки ощущались также в ливанском Бейруте, Израиле. Как передает газета The Times of Israel, днем 6 февраля жители центральной части Израиля сообщили, что почувствовали подземные толчки после афтершока. В частности, последствия землетрясения замечали в Тель-Авиве, даже на верхних этажах некоторых небоскребов.

При этом в городах центральной части Израиля бушует зимний шторм «Барбара», в некоторых местах попадали деревья, повреждены линии электропередачи, сообщает издание.

В Ираке также чувствовались подземные толчки. В Багдаде с официальным визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео с подписью: «Дневное землетрясение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях».

Сообщается также о влиянии землетрясения на Грузию, Армению, а также российские регионы. Например, слабые подземные толчки заметили в Сочи и на территории центральной части Кавказа.

На Кавказе их фиксируют каждые семь минут с момента землетрясения в Турции.

«После землетрясения в Турции в центральной части Кавказа – Северной Осетии, Южной Осетии, Чечне, Грузии – началась активизация сейсмических процессов. Толчки фиксируются только аппаратурой, люди их не могут ощущать. Они происходят с периодичностью в семь минут», – сказала ТАСС директор Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Анна Саяпина.

Сообщалось также о землетрясении магнитудой 5,4 в Казахстане. Подземные толчки были ощутимы в Шымкенте и Таразе, сообщает КазТАГ со ссылкой на сейсмологов.

Помощь других стран

Многие государства выразили свои соболезнования Турции и Сирии и предложили свою помощь. По словам Эрдогана, его стране решили помочь более 45 государств. Одной из первых стала Россия. Президент Владимир Путин созвонился с сирийским коллегой Башаром Асадом и предложил помощь в ликвидации последствий.

Путин также пообщался и с турецким коллегой Эрдоганом, который сообщил, что дал указания компетентным ведомствам Турции принять помощь российских спасателей.

«Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам», – говорится в сообщении Кремля.

Спасатели МЧС с поисковыми собаками вылетели в Турцию и Сирию. Ранее ведомство выразило готовность направить в эту страну два самолета спасателей.

Великобритания отправит в Турцию 76 спасателей, американский президент Джо Байден распорядился, чтобы его «команда продолжала пристально отслеживать ситуацию в координации с Турцией и оказала любое и все необходимое содействие».

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин предположил в разговоре с РИА Новости, что в ближайшие несколько дней «землетрясения большой силы, магнитудой около 6 баллов» будут повторяться в районе Турции и Сирии.