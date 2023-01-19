Тульский диджей включил песню «Новый год» на фоне обращения Путина. Против него завели дело

На 19-летнего жителя Новомосковска завели административное дело о дискредитации российской армии. В новогоднюю ночь он работал диджеем в одном из местных кафе и включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских во время поздравления президента РФ. Теперь ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В отношении мужчины, который разместил видео из кафе, также был составлен протокол. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На 19-летнего диджея кафе в Новомосковске Тульской области завели административное дело по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, передает Telegram-канал Baza в четверг, 19 января.

По его данным, во время новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина диджей включил песню украинского дуэта Потапа и Насти Каменских. Видео с праздничной вечеринки распространилось в соцсетях и вызвало реакцию правоохранительных органов.

«От сосны мне оторви иголочку»

Как говорится в публикации, на новогодней вечеринке в кафе «Флагман» диджей включил трек «Новый год» украинских певцов во время выступления президента.

«Видео сняли на телефон и вскоре ролик начал гулять по чатам и пабликам.

Позже он попался и следователям — на диджея и автора ролика возбудили административку за дискредитацию российской армии.

В самом кафе предполагают, что силовиков, возможно, смутила строчка из припева — «А ты мне в Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку». Но уверяют, что этому треку уже более 13 лет и политики в соснах не было, просто случайно совпало», — отмечается в тексте.

Оказалось, что в тот вечер диджеем во «Флагмане» работал 19-летний студент местного колледжа. «Парень был доставлен в отдел, на него составили протокол по статье 20.3.3.

Досталось и парню, выложившему видео в сеть. На 30-летнего Станислава Ермакова также был составлен протокол за то, что он распространил этот контент», — пишет Baza.

После начала военной спецоперации Потап и Настя Каменских выступили против действий Москвы и критиковали российские власти. Ранее они активно гастролировали на территории России.

Штрафы и аресты. Чем заканчиваются скандалы с украинской музыкой

С начала российской военной спецоперации исполнение и воспроизведение песен украинских исполнителей неоднократно приводило к скандалам и конфликтам.

Так, в декабре 2022 года жительница Москвы устроила дебош в караоке-баре «Эль и стаут» из-за песни рок-группы «Океан Ельзи», которую заказали и спели другие посетители, напоминает «Лента.ру». Примечательно, что эта история завершилась составлением протокола за мелкое хулиганство на недовольных клиентов, попытавшихся прервать песню «Без бою» посредством поломки техники.

В августе Ленинский районный суд Крыма оштрафовал посетителя кафе, заказавшего у диджея песню с видео, в котором демонстрировалась символика украинского полка «Азов» (организация запрещена в России). При этом мужчина полностью признал вину, пояснив, что «находился в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Тот же суд ранее постановил арестовать диджея на 10 суток. Он утверждал, что просто делал свою работу и содержание клипа ему было неизвестно.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор потребовал от стриминговых сервисов ограничить доступ к украинской песне «Червона калина». В частности, платформа «Яндекс Музыка» ограничила доступ к нескольким версиям этой композиции.