Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере. В Москве уже ответили

Европейский еврейский конгресс призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики США и их союзников с действиями Адольфа Гитлера. Накануне российский министр заявил, что Соединенные Штаты сформировали коалицию для «окончательного решения русского вопроса», и сравнил политику Вашингтона по поддержке Украины с действиями Адольфа Гитлера относительно «еврейского вопроса». В Белом доме слова Лаврова назвали оскорбительными. В МИД России уже сообщили, что извиняться никто не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал главу МИД России Сергея Лаврова принести извинения за сравнение политики Соединенных Штатов и их союзников в отношении РФ с действиями диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕЕК.

«Европейский еврейский конгресс выразил свое потрясение и обеспокоенность комментариями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сравнивающего поддержку западными правительствами Украины с «окончательным решением» Гитлера, которое привело к убийству шести миллионов евреев во время холокоста», — говорится в тексте.

Лавров накануне заявил, что США сформировали коалицию европейских государств для решения «русского вопроса» точно так же, как Гитлер организовал «Окончательное решение для европейских евреев».

«Русский вопрос»

Глава МИД России выразил мнение, что Запад якобы «ведет войну против нашей страны с той же задачей: «окончательное решение» русского вопроса». Он сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния РФ с действиями Наполеона и Гитлера.

«Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже, и через Украину, по доверенности ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — задачей окончательного решения русского вопроса», — сказал министр.

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время холокоста.

Это искажение холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии», — заявил президент ЕЕК Ариэль Музыкант.

Он отметил, что это не первый раз, когда Лавров использует отсылки к холокосту и Гитлеру. «Это должно прекратиться. Поскольку в ближайшие дни мы отмечаем Международный день памяти жертв Холокоста, день, когда Красная Армия освободила Освенцим, память жертв Холокоста никогда не должна использоваться таким ужасающим образом», — заключил президент конгресса.

Высказывания Лаврова сочли оскорбительными и в администрации США. «Это настолько абсурдно, что не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и холокоста», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В МИД России уже сообщили, что извиняться никто не будет — ответ внешнеполитического ведомства опубликовала «Лента.ру».

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — говорится в комментарии МИД РФ.

«Вопиющий уровень расизма»

Предыдущий скандал, связанный с утверждениями Лаврова по «еврейской тематике», разгорелся в начале мая прошлого года. Тогда МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова после заявления российского министра о якобы наличии еврейских корней у Адольфа Гитлера.

«Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными и возмутительными», — написала газета The Jerusalem Post.

Лапид констатировал, что «евреи не уничтожали сами себя во время холокоста». «Обвинять евреев в антисемитизме — это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», — указал он.

По словам Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них [на Украине] может быть нацификация, если он [Зеленский] еврей».

«Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит.

Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал тогда глава МИД России.