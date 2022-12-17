«Не разжигал он вражды и розни». Слова Красовского о сожжении украинских детей проверят в МВД

СКР не стал проверять высказывания ведущего телеканала RT Антона Красовского о сожжении украинских детей, следует из ответа ведомства на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Ему указали, что обращение будет направлено в столичное управление МВД. Сам парламентарий сообщил, что намерен подключить к проверке прокуратуру. Ранее телеведущий Красовский утверждал в эфире, что украинские дети якобы должны быть «забиты для сожжения в «смерекову хату» или утоплены». Глава СК Александр Бастрыкин поручал проверить эти слова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Московской городской думы от фракции КПРФ Евгений Ступин утверждает, что Следственный комитет не стал проверять высказывания ведущего телеканала RT Антона Красовского об украинских детях, которых в одном из эфиров он призывал «топить и жечь».

Ступин направил в управление СКР по Москве обращение с просьбой проверить слова Красовского на предмет возможного нарушения законодательства РФ. В ведомстве ответили парламентарию, что в его обращении нет сведений о «совершенном или готовящемся преступлении»:

«В поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних <…> не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по г. Москве, не содержится», — следует из письма, содержание которого депутат обнародовал в своем Telegram-канале. Ступину указали, что его запрос следователи направят в столичное управление МВД.

«Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы подследственности СК РФ не усматривается!! То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами!!» — написал Ступин.

«[Я] написал свое заявление о привлечении Красовского к уголовной ответственности. Не поддается объяснению, что за поручение было направлено СК в МВД. Какие оперативно-разыскные мероприятия нужно проводить по этому делу?? Красовского искать? Так он не скрывается вроде. Или детей, которых он топить призвал?

Буду просить подключиться прокуратуру», — заключил депутат Мосгордумы.

24 октября главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян объявила о «приостановке сотрудничества» с Антоном Красовским, занимавшим пост директора вещания телеканала, из-за его заявлений в ходе интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. В частности, в программе «Антонимы» Красовский сказал, что украинские дети, считающие, что их страна «оккупирована москалями», должны быть «забиты для сожжения в «смерекову хату» или утоплены».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания сотрудника RT.

Симоньян назвала эту ситуацию «недоумением», а также пожелала детям Украины и Донбасса, чтобы «конфликт как можно скорее закончился, чтобы они могли спокойно учиться: на языке, который считают родным». Сам телеведущий позднее попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого» и отдельно — у главреда RT.

Высказывания Красовского могли быть рассмотрены в рамках ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ»). В соответствии с действующим российским законодательством, экстремистская деятельность включает в себя в том числе «возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию».

Такие деяния наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на такой же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, следует из Уголовного кодекса России.