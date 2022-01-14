«Пустое занятие». В Минздраве высказали отношение к измерению антител

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов считает «самым правильным» вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны ведомством — то есть через полгода. По его мнению, не следует принимать решение о прививке от COVID-19 на основании измерения антител. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Принимать решение о вакцинации от коронавируса на основании измерения антител не научно — прививаться стоит раз в полгода, исходя из рекомендаций Минздрава. Об этом в пятницу, 14 января, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов.

«Решение делать прививку на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований, это пустое занятие», — указал он в интервью РБК.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням считает «самым правильным вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, то есть через полгода».

Чуланов добавил, что тесты на вируснейтрализацию доступны лишь единичным лабораториям. Коммерческие лаборатории могут коррелировать с ними, но весьма условно, пояснил эксперт.

«Количественные тест-системы, которые откалиброваны по вируснейтрализующим тест-системам, отражают реальную суть, хоть и не на 100%. Тем не менее, определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации», — подчеркнул инфекционист.

Как протекает «омикрон»

Выявленные случаи омикрона в ЮАР, Великобритании и нашей стране протекали нетяжело, прежде всего — у вакцинированных пациентов, отметил Чуланов.

«С другой стороны, если вирус обладает значительно большей контагиозностью, это вызывает пиковые перегрузки. Летальность может быть ниже, но смертность может возрасти. Это будет зависеть от количества заболевших одновременно», — пояснил эксперт.

Инфекционист предупредил, что нельзя относиться к этому штамму в духе «а, подумаешь, нестрашно заболеть».

Он констатировал, что в условиях пандемии шансы заразиться у переболевших, вакцинированных и непривитых, как и у неболевших были и остаются.

«Это одно из недопониманий среди населения: «если я вакцинировался, значит, я не заражусь». Нет. Заражаются все. Вакцинация, ношение масок и дистанция снижают риск заражения, но не до нуля. Вакцинация снижает вероятность развития заболевания», — указал Чуланов.

Будут ли новые локдауны...

Ограничительные меры применяются и сейчас, решения по ним принимают регионы, а их уровень и длительность зависят от ситуации и оценки рисков, напомнил инфекционист.

«Например, в Китае жесткий эпидемиологический контроль, там даже в случае наличия антител и вакцинации человек все равно на 21 день направляется на изоляцию в гостиницу и не выходит оттуда, пока не пройдет этот период. Если ты не заболел, то тебе разрешают перемещение по стране. Если заболел, попадаешь в больницу. Если случаи возникают в стране, то быстро изолируется район», — рассказал он.

...и каким должен быть охват вакцинации

Комментируя оценки необходимого уровня коллективного иммунитета, Чуланов высказал мнение о том, что «60% уже недостаточно, чтобы остановить пандемию». «Некоторые страны уже достигли и охвата 80%, но при этом уровень заболеваемости у них не снижается, иногда даже повышается, но важно отметить, что смертность и число тяжелых случаев у них однозначно понижаются. Какой уровень считать тем, который защитит нас или значительно повлияет на эпидемический процесс?

Это однозначно выше 80%, но в идеале чем больше, тем лучше».

По состоянию на 12 января 2022 года Россия находится на 94-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 46,31% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Защита антител

Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и его заместитель, один из создателей вакцины «Спутник V» Денис Логунов, утверждали, что уровень антител, равный 300 международным единицам (Bau/мл), полностью защищает от «дельта»-штамма коронавируса.

К такому выводу они пришли после проведенного исследования, в котором участвовали 4 тыс. жителей российской столицы.

Гинцбург говорил, что лиц с таким уровнем антител можно «практически не ограничивать».

Логунов также отмечал, что уровень 300 Bau/мл можно считать достаточным для защиты, но на сегодняшний день нет зафиксированного уровня антител, который мог бы защитить от заражения COVID гарантированно.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения не дает оценок о защищенности от инфицирования коронавирусом при достижении какого-либо уровня антител. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович неоднократно подчеркивала, что их наличие не служит препятствием к вакцинации.

Какой россияне видят жизнь после пандемии

На этом фоне 18% участников общероссийского опроса Фонда «Общественное мнение» уверены, что их собственная жизнь после окончания пандемии будет заметно отличаться от того, какой она была прежде. 72% полагают, что она будет примерно такой же.

26% респондентов считают, что после пандемии российское здравоохранение будет работать лучше, чем до ее начала, 16% — что хуже, 49% изменений не ждут. 14% опрошенных уверены: вырастет доверие врачам. 21% респондентов думают, что оно снизится, 52% — что ничего не изменится.

По мнению 46% участников опроса, после пандемии россияне станут внимательнее относиться к своему здоровью, 3% считают, что люди будут меньше заботиться о нем, 45% — что пандемия никак не повлияет на эту сферу жизни.

82% респондентов признались, что больше всего боятся «болезни близких и детей».