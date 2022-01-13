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Общество

«Это не локдаун». Работодателям порекомендовали переводить сотрудников на удаленку

Онищенко рекомендовал компаниям «гибкую схему» при переходе на дистанционную работу

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Если человек почувствовал себя плохо — не нужно ходить на работу, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и дал рекомендации работодателям на фоне распространения нового варианта коронавируса. По последним официальным данным, в стране выявили 698 случаев заражения «омикрон»-штаммом, большинство из них приходится на Московский регион. Власти столицы не исключили новых ограничений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российским работодателям уже сейчас можно порекомендовать переводить сотрудников на дистанционную работу. Такие меры следует принять из-за распространения в стране штамма коронавируса «омикрон», указал в беседе с РИА «Новости» академик РАН Геннадий Онищенко, отметив, что речь не идет о локдауне.

«Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — пояснил доктор медицинских наук.

Он считает, что если человек почувствовал себя плохо — у него заложило нос, есть недомогание, возможно, даже без высокой температуры — не нужно ходить на работу.

В этом случае надо остаться дома, при этом работодатели должны идти навстречу, убежден Онищенко.

Оптимальным вариантом академик РАН назвал соответствующую рекомендацию работодателям. «Такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — заключил он.

Условие для полного локдауна

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов полагает, что о введении полного локдауна в стране можно говорить, если ежедневно будет заболевать более 40 тыс. человек.

«Это пик для системы здравоохранения», — констатировал парламентарий.

Депутат ожидает, что «сейчас такого не будет, но введение некоторых ограничений возможно». По его оценкам, пока сложно судить о том, насколько опасным окажется вариант «омикрон» и какие меры для ограничения его распространения понадобятся.

Возможные ограничения в Москве

На этом фоне столичные власти допускают возможность введения новых ограничений в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Так, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что это может произойти в случае высокой нагрузки на систему здравоохранения.

«Безусловно, мы будем прибегать к новым ограничениям, если такая необходимость возникнет.

Это может произойти только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений. В таком случае будем принимать оперативные решения по введению либо не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения», — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что пока рано говорить о том, какие именно меры могут быть приняты властями.

Ефимов также напомнил, что во время уже прошедших волн коронавируса в Москве вводили ограничения, как и в других регионах, но «они продолжались короткое время и дали возможность практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости».

Две недели на подготовку

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что у России есть около двух недель для подготовки к новому удару пандемии в свете распространения штамма «омикрон». Правительству страны и регионам надо принять все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, указал он.

Об отработке дополнительных мер на совещании с главой государства рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, констатировав, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за распространения «омикрона» не избежать. По ее словам, на данный момент в стране выявили 698 случаев заражения этим штаммом, большинство из них приходится на Московский регион.

Комментируя ее доклад, Путин призвал, в частности, наращивать темпы тестирования и вакцинации от коронавируса.

По состоянию на 11 января 2022 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 46,11% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрированы 10 702 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9 758 364 человека, умерли 318 432.

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