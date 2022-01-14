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Гинцбург рассказал, что был инфицирован «омикроном»

Гинцбург заявил, что не заболел «омикроном» благодаря «Спутнику V»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые «Спутником V», вероятнее всего, не заболеют коронавирусом, который вызван штаммом «омикрон», отметив, что сам был инфицирован новым вариантом COVID-19, но не болел, благодаря защите вакцины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те, кто уже привит «Спутником», вероятнее всего, не заразятся коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», и может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут тест на антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне». Что вот и я сделал, слетав за границу. Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону» после поездки, я бы никогда не узнал, что был им инфицирован», — рассказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что анализ крови после его поездки показал высокий титр вируснейтрализующих «омикрон»-антител.

Ранее член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков заявил, что пандемия может завершится благодаря «омикрону». По его словам, новый штамм коронавируса можно назвать «кульминацией». Вирусолог отметил, что в России пандемия «омикрона» продлится около двух месяцев.

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