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В Роспотребнадзоре объяснили какие тесты могут выявлять разные варианты COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Черкашина: все тесты в России могут выявлять разные штаммы COVID-19

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что выявлять коронавирус способны все тест-системы, применяемые в России, вне зависимости от того, каким вариантом вируса заражен человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 могут все ПЦР-тест-системы, в независимости от того, каким штаммом заразился человек: «дельта» или «омикрон». Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной», — заявила Черкашина.

Она отметила, что дифференцировать «омикрон» от «дельты» необходимо, с точки зрения эпидемиологии, для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования возможной нагрузки на медицинские учреждения.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ПЦР-тест после применения назальной вакцины от коронавируса может показать положительный результат, однако вероятность этого мала, так как вирус на слизистой уничтожается очень быстро.

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