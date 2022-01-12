Две недели до нового удара. Власти готовят меры против COVID-19

У России есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому удару пандемии в свете распространения штамма «омикрон», сказал глава государства Владимир Путин. Правительству страны и регионам надо принять все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, отметил он. За последние сутки в стране выявили 17 946 случаев заражения, 745 человек скончались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. Об этом он заявил в среду, 12 января, на совещании с членами правительства.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал глава государства.

Путин считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне коронавируса во всех регионах страны.

«Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом витке», — указал он.

Российский лидер констатировал, что «есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь — это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой». «Поэтому нужно быть готовыми к росту заболеваемости», — подчеркнул Путин, поручив премьер-министру Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами РФ».

Праздники заканчиваются

«Совершенно очевидно то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек заболеваемости, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — отметил глава государства.

Он добавил, что тема борьбы с коронавирусом продолжает оставаться актуальной, «причем не только в РФ, но и по всему миру», в том числе из-за штамма «омикрон».

«Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в Южно-Африканскую Республику. Еще раз хочу поблагодарить президента ЮАР и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник, где он был обнаружен. Надеюсь, что здесь у нас тоже будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений», — заявил Путин.

Президент сказал, что праздники «постепенно заканчиваются». «Как мы видим, проходят ровно, спокойно», — заключил он.

Наращивание тестирования, углубленная диспансеризация

Кроме того, российский лидер поручил активнее проводить углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19, назвав недостаточными текущие показатели по этому направлению.

«Хочу еще раз подчеркнуть необходимость все-таки проведения дополнительной углубленной диспансеризации для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией», — сказал Путин.

По его словам, в 2021 году было запланировано, что такой возможностью воспользуются почти 9,5 млн человек, однако прошли через процедуры восстановления здоровья менее 2 млн человек. В связи с этим глава государства призвал «к этому не то чтобы вернуться, а заняться этим поактивнее».

Президент призвал увеличивать объемы тестирования на коронавирус в стране, а также продолжать и наращивать прививочную кампанию. Он обратил особое внимание на готовность больничной сети и промышленности к возможной новой волне эпидемии.

«Тестирование нужно наращивать, вы правы абсолютно, — согласился Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. — Нужно это сделать. И вакцинирование продолжить».

Президент пояснил, что на днях обсуждал эту тему с главами некоторых регионов. «Есть вопросы, и нужно их оперативно решать», — указал он.

Путин вновь обратился к теме прививок: «нужно наращивать вакцинирование, наращивать».

«Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами в самое ближайшее время», — подчеркнул президент.

Новые меры борьбы

Правительство России отрабатывает дополнительные меры на случай, если ситуация с коронавирусом в стране будет развиваться по неблагоприятному сценарию, и представит их к концу недели, проинформировала в свою очередь Голикова.

«Мы отрабатываем дополнительные мероприятия срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения», — рассказала она, отметив, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за распространения штамма «омикрон» не избежать.

По ее словам, в России на данный момент выявили 698 случаев заражения штаммом «омикрон» , большинство из них приходится на московский регион.

«Наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — подчеркнула вице-премьер.

Она сообщила, что в конце декабря регионам был дан набор поручений, которые они уже реализовали или продолжают реализовывать. В их числе проведение до конца новогодних каникул дезинфекции освобождающихся помещений стационаров организаций социального обслуживания, медицинских и образовательных организаций. Также необходимо усилить контроль за изоляцией лиц с подтвержденным диагнозом и возвращающихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, субъектам РФ поручено обеспечить запас лекарств и готовность медицинских организаций и лабораторий к возможному эпидподъему.

Московский регион первым в России столкнется с ростом заболеваемости COVID-19 из-за распространения нового штамма «омикрон», сказала Голикова.

«Мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, сложилась негативная традиция, примет на себя первый удар распространения нового штамма. Поэтому мы предполагаем, что при такой контагиозности показатели заболеваемости и выявляемости новой коронавирусной инфекции могут быть кратно превышены», — пояснила она.

Темпы распространения инфекции и вакцинации

В России выявили 17 946 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 12 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов возросло на 745.

Условная летальность увеличилась до уровня 2,98%, а коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 702 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9 758 364 человека, умерли 318 432.

По состоянию на 10 января 2022 года Россия находится на 95-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 45,88% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).