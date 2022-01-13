Установка видеокамер и строгий контроль. Как СК предлагает защищать детей от педофилов

Глава СК Александр Бастрыкин констатировал, что в России наблюдается рост числа преступлений против детей. Он считает необходимым очень жесткий постоянный мониторинг лиц, которые уже были осуждены за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних и вышли на свободу. Также руководитель ведомства полагает, что надо восстановить процедуру контроля за оборотом оружия органами МВД и выработать новый подход в решении проблемы растущей преступности трудовых мигрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях в отношении детей возбудили российские следователи в прошлом году. Этот показатель оказался на 16,9% выше, чем в 2020-м, сообщил в интервью РИА «Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что за 11 месяцев 2021 года возбуждено 22 047 соответствующих дел, в суды направлено 11 тыс. из них.

При этом в Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях число подобных эпизодов возросло. Меньше их стало в Адыгее, Башкирии, Карелии, Татарстане, Архангельской области и Ненецком автономном округе.

«При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию.

И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться», — рассказал глава ведомства.

По его мнению, существующие практики получения помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне, потому что технически не всегда это можно выполнить. Поэтому важно, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, и они могли получить ее оперативно — должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи, указал Бастрыкин.

«Наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками. Мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно», — заявил он.

Убийства в Костроме…

После убийства девочки в Костроме следователи возбудили новое дело — в отношении полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, проинформировал глава СК.

Бастрыкин пояснил, что расследование проводится по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2 — по версии следствия, они ненадлежаще осуществляли административный надзор за освободившимся осужденным.

4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды, через некоторое время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Тело ребенка позднее нашли в комнате одного из местных общежитий. Полиция задержала двух подозреваемых — 44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова. Они признались, что надругались над девочкой, после чего убили ее. Герасимов ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии, Беляков — за кражу денег с банковского счета. Им грозит пожизненное заключение.

…и в Тюмени

После убийства маленькой девочки в Тюмени губернатору Александру Моору рекомендовано установить дополнительные видеокамеры в городе, сообщил председатель СК.

«По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес главы региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений — указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности», — рассказал он.

В Тюмени восьмилетняя девочка 30 июня 2021 года ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. 19 августа СК объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. Он признался, что встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. Ему предъявлено обвинение.

Еще одно связанное с этим преступлением уголовное дело — о халатности в отношении сотрудников опеки и попечительства — уже рассматривается в суде.

За осужденными за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних нужен жесткий и постоянный контроль, уверен Бастрыкин.

Он отметил, что необходим очень жесткий постоянный мониторинг лиц, которые вышли из мест лишения свободы после первого совершения подобных преступлений. «Контроль за ними не должен заключаться лишь в периодичной явке в органы внутренних дел.

И формализм здесь недопустим», — подчеркнул глава СК.

Система сможет должным образом работать только в том случае, если все сотрудники будут добросовестно исполнять обязанности, считает Бастрыкин.

СК ранее поддержал законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы в случае повторного совершения преступлений в отношении детей.

Борьба с преступностью среди мигрантов

Руководитель ведомства также сказал, что для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих в Россию на заработки нужно совершенствовать миграционные процессы.

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов.

В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом вербовки», — отметил он.

Расправы в учебных заведениях

11 мая прошлого года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы, его признали вменяемым.

«Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности, о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах», — рассказал Бастрыкин.

После трагедии в Казани в России был принят закон, усиливающий контроль за оборотом оружия. В частности, введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий, а минимальный возраст для покупки охотничьего и некоторых видов оружия самообороны повышен с 18 до 21 года. Также ужесточена ответственность по КоАП за нарушение этих правил.

Напомним, что 20 сентября в Пермском государственном университете студент Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья, купленного на законных основаниях. Тогда были убиты шесть человек.

Бастрыкин считает необходимым восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД. В частности, речь идет о совместном контроле при межведомственном взаимодействии МВД и Росгвардии. Глава СК пояснил, что в связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе обсуждения. Их цель — ужесточение контроля за оборотом и использованием гражданского оружия.