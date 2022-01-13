Бастрыкин нашел решение проблемы роста экстремизма среди мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что для решения проблемы роста экстремизма среди мигрантов необходимо совершенствовать миграционные процессы, сообщает РИА «Новости».

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — пояснил Бастрыкин.

Глава Следственного комитета привел в пример инцидент с выходцем из одной из центральноазиатских стран — мужчину задержали в одном из торговых центров в Майкопе. При нем были обнаружены взрывное устройство, поддельные миграционные документы и символика террористической организации.

Ранее глава Следственного комитета предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов.

Геномная регистрация предполагает взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году.