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Количество уголовных дел об экстремизме в России выросло в 2,5 раза за год

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Председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости» сообщил, что в 2021 году следователи направили в суд 184 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности.

«Следователями СК России в суд направлено 197 уголовных дел о преступлениях террористического характера (+19,4%) и 184 дела – о преступлениях экстремистской направленности, что более чем в 2,5 раза превышает данные 2020 года (70 дел)», — сообщил глава СК.

Он отметил, что именно молодые люди в силу ряда причин становятся фигурантами таких дел, и привел в пример историю о 18-летнем Андрее Смагине, который хотел подорвать общежитие в Тамбове.

По словам Бастрыкина, Смагин хотел дестабилизировать работу власти и ненавидел определенные национальности, но правоохранительные органы смогли предотвратить преступление. Глава СК сообщил, что Смагин признал вину, а его дело завершено и рассматривается в суде.

Ранее Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма. По его словам, дополнительные меры предполагают выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих терроризм и экстремизм.

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