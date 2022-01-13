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Глава СК России Бастрыкин предложил вернуть контроль за оружием из Росгвардии в МВД

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с РИА «Новости» рассказал об инициативе возвращения МВД из Росгвардии контроля за оборотом оружия и патронов.

«В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — сказал он.

11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани бывший ученик этого учебного заведения Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, — 7 детей и две учительницы, еще 23 пострадали. Оружие на молодого человека было официально зарегистрировано. Эта трагедия стала крупнейшим в России за последнее время массовым убийством в школе.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. В результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали.

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