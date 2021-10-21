Иммунолог Черешнев рассказал о последствиях слишком частой ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация чаще, чем через полгода, вызовет иммунологический паралич — об этом предупредил президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев. Эксперт считает, что смертность от коронавируса можно снизить благодаря жесткой изоляции. В пример он привел ситуацию с атипичной пневмонией в Китае. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Поэтому рекомендуется ревакцинироваться минимум через полгода после последней прививки. Об этом в четверг, 21 октября, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

«Для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов — главных защитников, все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация. [Ревакцинация] через шесть месяцев - минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Развивается иммунологический паралич», — пояснил он на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Черешнев отметил, что «перебарщивать» с ревакцинацией не стоит. «Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. Защита, я делаю все через три-четыре недели», — привел он пример. Эксперт пояснил, что это истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект — разовьется вторичный иммунодефицит.

Специалист считает, что смертность от коронавируса можно снизить благодаря жесткой изоляции, что уже наблюдали на примере борьбы с другими вирусами.

«Сейчас COVID-19 дает смертность в среднем в мире где-то от 2% до 4%. А первое SARS-CoV-1 - атипичная пневмония, там смертность была в пределах 10-15%, потом она снизилась до 6-8%. То есть коронавирус дебютировал как патоген, но его вовремя успели остановить, не дали распространиться: не за счет вакцины все это произошло, а за счет жесткой изоляции, не дали просто выйти, аэропорты блокировали, железнодорожные вокзалы, и не вышли из этих двух десятков ближневосточных стран и стран, примыкающих к Китаю. Я имею в виду ситуацию с SARS-CoV-1, это сработало, вирус не пошел», — напомнил Черешнев.

Он отметил, что переболевшие создали защитный эффект, который должен был возникнуть при вакцинации — этого, по его словам, тогда оказалось достаточно, чтобы победить вирус.

Ревакцинация, если она проводится той же вакциной, что и первичная, может считаться третьей дозой препарата: ее же называют бустером от англоязычного корня «усиливать».

Позиция относительно антител совпадает и у Всемирной организации здравоохранения, и у российского Минздрава, и у американских Центров по контролю и профилактике CDC. Их высокий уровень говорит скорее о факте минувшего заражения коронавирусом, чем о надежной защите от него. Иммунитет – это сложная система, которая не сводится к антителам одного вида. Важная роль у клеток памяти, работа которых индивидуальна для каждого организма. Поэтому прививаться можно без оглядки на титр антител, поясняют эксперты.

О темпах вакцинации и ревакцинации

Ранее, говоря о повторной вакцинации от коронавирусной инфекции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию. «Президент пока не ревакцинировался. Мы говорили, что сообщим, когда он это сделает, а сделает, когда скажут врачи», — напомнил представитель Кремля.

Песков также пояснил, почему он сам также не сделал новую прививку. «У меня очень высокий уровень антител. Он сохраняется, а прививка делается, чтобы получить антитела. У меня пока слишком высокие, чтобы делать прививку», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

В свою очередь, президент США Джо Байден уже дважды проходил ревакцинацию.

«Люди были дезориентированы»

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что эксперты выбрали неправильную стратегию общения с населением, не объяснили аргументированно необходимость вакцинации от коронавируса (доля привитых, по его словам, составляет 45% населения). Парламентарий указал, что принцип – «мы сказали, а вы делайте» — не работает: российские власти «проиграли кампанию по информированию населения о коронавирусе, методах противодействия ему и вакцинации».

По данным социологических служб, около 50% россиян не хотят прививаться от коронавируса. «Даже несмотря на то, что обеспокоенность есть, люди отмечают, что вокруг умирают их знакомые, родственники, но все равно многие не готовы прививаться, потому что не верят словам власти – прежде всего о том, что это опасное заболевание, а во-вторых, словам о том, что вакцина помогает», — отметил социолог Денис Волков.

Он добавил, что на ситуацию влияет высокое недоверие к власти по ряду других вопросов – до 40% респондентов «по умолчанию не верят и не поддерживают действия властей». «Это автоматически значит, что они не верят во все, что власть предлагает, в любые ее инициативы. Те люди, которые не доверяют власти, не верят ни в вакцинацию, ни в электронное голосование, ни в установку камер. Любая инициатива воспринимается в штыки», — пояснил он.

Также эксперт указал, что в России «явно было недостаточно примеров со стороны чиновников, в том числе президента, губернаторов – чтобы они прививались под камеры, показывали, что это важно, что они сами это делают, что это безопасно, что это нужно».

«Кроме того, в самом начале прививочной кампании долгое время была очень противоречивая информация. Были совершенно разные сигналы, в том числе по телевидению, и, хотя сейчас их стало меньше, но даже сейчас они есть. Кто-то говорит, что прививаться не надо, кто-то говорит, что достаточно естественного иммунитета, поэтому надо его укреплять, делать дыхательные упражнения и т.д. С самого начала не было однозначного сигнала, что прививаться обязательно надо, что только это хоть как-то может обезопасить. Люди были дезориентированы, многие остаются дезориентированными до сих пор. Поэтому я думаю, что сработать может только обязательная всеобщая вакцинация – но власти пока не могут на нее решиться, поскольку боятся, что рейтинги пойдут вниз, а они могут пойти вниз, потому что нежелание прививаться стойкое», — заключил Волков.

Новые максимумы заразившихся и умерших

В России за последние сутки зарегистрировали 1 036 смертей из-за коронавируса, что стало новым максимумом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Условная летальность осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения в стране в минувшие 24 часа возросло на 36 339.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ держится выше единицы четыре недели подряд. Индикатор превышает единицу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Иркутской области он по-прежнему равен ровно 1, а в Москве он опустился до 0,99.

В четверг показатель продолжил снижение и опустился до 1,06 в среднем по стране, следует из подсчетов ТАСС. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 242,1 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России 8 131 164 случая заражения, выздоровели 7 091 607 человек, умерли 227 389.